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Onların Gözünden Futbol Dünyası

FAtoş-Emir Sarıgül, Muhlet-Ali Altınbaş
Ali-Muhlet Altınbaş
Asuman Tokgöz
Ayşegül Toplusoy
Fatoş-Emir Sarıgül
Fatoş Sarıgül, Monik İpekel, Revna Demirören, Ayşegül Toplusoy, Sitare Kalyoncuoğlu
Hande Sezer Pekcan
Monik İpekel, Ahmet Misbah Demircan, Revna Demirören
Monik İpekel, Revna Demirören, Tülin Ulusoy
Neşe Gönül
Serap Sarı
Sitare Kalyoncuoğlu
Davet

Onların Gözünden Futbol Dünyası

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Türkiye’nin en önemli futbol takımlarını aynı projede buluşturan Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, Bizce Yapım’la ortak olarak yürüttüğü Onların Gözünden Futbol Dünyası projesiyle futbolun yıldızlarını bir araya getirdi.

Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, Bizce Yapım işbirliğiyle,“Onların Gözünden Futbol Dünyası” sosyal sorumluluk projesinde şehit, gazi ve engelli polis ailelerinin çocukları 5 büyük futbol takımının kulüp başkanları, teknik direktörleri ve kitleleri peşinden koşturan yıldız futbolcularının fotoğraflarını çekti. Çekimleri tamamlanan projede birbirinden ünlü yıldızlar, çocuklar için poz verdi. Başkan Revna Demirören önderliğinde; Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Monik İpekel, Fatoş Altınbaş Sarıgül, Sitare Kalyoncuoğlu, Ayşegül Toplusoy’un da bulunduğu ve Proje Koordinatörü Özle Özer’in yer aldığı Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, Bizce Yapım işbirliğiyle Onların Gözünden Futbol Dünyası Projesi ile anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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