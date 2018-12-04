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Türkiye’nin en önemli futbol takımlarını aynı projede buluşturan Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, Bizce Yapım’la ortak olarak yürüttüğü Onların Gözünden Futbol Dünyası projesiyle futbolun yıldızlarını bir araya getirdi.

Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, Bizce Yapım işbirliğiyle,“Onların Gözünden Futbol Dünyası” sosyal sorumluluk projesinde şehit, gazi ve engelli polis ailelerinin çocukları 5 büyük futbol takımının kulüp başkanları, teknik direktörleri ve kitleleri peşinden koşturan yıldız futbolcularının fotoğraflarını çekti. Çekimleri tamamlanan projede birbirinden ünlü yıldızlar, çocuklar için poz verdi. Başkan Revna Demirören önderliğinde; Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Monik İpekel, Fatoş Altınbaş Sarıgül, Sitare Kalyoncuoğlu, Ayşegül Toplusoy’un da bulunduğu ve Proje Koordinatörü Özle Özer’in yer aldığı Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, Bizce Yapım işbirliğiyle Onların Gözünden Futbol Dünyası Projesi ile anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.