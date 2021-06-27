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One&Only Portonovi Ultra Lüks’ü Karadağ’a Taşıyor

AHMET ERENTOK
AYKUT KOZALIOĞLU
AYLİN-ZÜLFÜ LİVANELİ, AHMET ERENTOK
CEM MİRAP
DENİZ İNCE
DİDEM BAĞRIAÇIK, TUĞBA DOĞRU
EMİR BAHADIR
ESRA OFLAZ
GONCA KARAKAŞ
HANDAN YILDIZ
MELİS MURATHANOĞLU, MEHMET YEMENİCİLER, ÖZDEM GÜRSEL
ORHAN GORBON
SAFFET EMRE TONGUÇ
SERDAR BÜYÜKKOYUNCU
SİNAN ÖZER
Davet

One&Only Portonovi Ultra Lüks’ü Karadağ’a Taşıyor

yazan:
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Okuma süresi 2 dakika

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ahmet Erentok’un üstlendiği Azmont Investments’ın 26 hektar alan üzerinde, 996 milyon Euro’ya malolan Portonovi Projesi içinde yer alan One&Only Portonovi, Mayıs 2021 itibariyle misafirlerini ağırlıyor.

En üst düzey konaklama deneyimi yaşamak isteyen misafirler için 9 ülkede hizmet veren One&Only Otel Zinciri’nin Avrupa’daki ilk oteli One&Only Portonovi, Adriyatik kıyısında denizle içiçe Boka Körfezi’nde bulunuyor. Türkiye’deki ilk davetini Bodrum’da konumuna yakışır bir yerde Halas Gemisi’nde gerçekleştiren otel, Avrupa’nın en hızlı büyüyen ikinci turizm destinasyonu Karadağ’ın en lüks otel işletmesi olarak misafirlerine eşsiz bir yaşam stili adresi olmayı hedefliyor.

Azmont Investments Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erentok’un ve One&Only Portonovi’nin Genel Müdürü Michele Giraudo’nun ev sahipliğinde gerçekleşen davete, Aylin-Zülfü Livaneli, Cem Mirap, Mehmet Yemeniciler, Özdem Gürsel, Sinan Özer, Aykut Kozalıoğlu, Saffet Emre Tonguç gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.

Azmont Investments Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erentok, davette yaptığı konuşmada; “Son 6 yıldır ekibim ve ben sadece Adriyatik’de değil Avrupa’da da örnek teşkil edecek bu özel projeyi hayata geçirmek için çok çalıştık. Amacımız Avrupa’nın en güzel doğaya ve kültürel mirasa sahip ülkelerinden biri olan Karadağ’ı, içinde 214 rezidansı, 238 bağlama kapasiteli marinası, ve One&Only oteli olan bu çok kapsamlı resort projesi ile lüks turizminde dünya haritasına sokmaktı. Vizesiz seyahat, uçuş süresinin kısalığı, Unesco Dünya Mirası şehirleri ve markanın kanıtlanmış hizmet kalitesiyle One&Only Portonovi’nin Türk misafirlerimiz tarafından çok tercih edileceğine inanıyorum’ dedi.

One&Only Portonovi Oteli’nin Genel Müdürü Michele Gireudo ise 12 ay hizmet verecek otelin, konumuna ve One&Only Portonovi’nin eşsiz servis anlayışına değinerek; ‘One&Only zincirinin Avrupa’da ki ilk temsilcisi olarak, gerek özenle dekore edilmiş 66m2lik odalarımız, gerek Michelin yıldızlı restoranlarımız gerekse 360 derece sağlıklı yaşam deneyimi sunan Chenot Espace ile Türk misafirlerimize, One&Only Portonovi’de ayrıcalıklı bir deneyim yaşatmaktan mutluluk duyacağız’ dedi.

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