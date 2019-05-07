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Omega, Constellatıon Manhattan’ın Yeni Modellerini Tanıttı

Ayşegül Uluç
Berrin Ak
Güniz İyianlar
Ayşegül Kayabay
Nastassia Jacobers
Elif Tapan
Petek Ertüre
Tuğçe Peksayar
Vildan Mumcu
Simge Telman
Zeynep Germen
Elif İnci Aras
Arzu Kunt
Serap Tibuk
Serap Sarı
Evrim Kırmızıtaş Başar
Julide Berkman
Ezra-Tuba Çetin
Arzu Özal
Meltem Güneri
Cem Kirazcı, Anıl Köprülü, Mert Ünlü
Nuray Fenercioğlu
Osman Lakay
İlkem Öztürk
Gülbin Simitçioğlu
Tuğba Peksayar
Dila Tarkan
Zeynep-Gülşah Rendeci
Nergis Pekuysal
Ayşe Burcu Kaya
Davet

Omega, Constellatıon Manhattan’ın Yeni Modellerini Tanıttı

yazan:
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Okuma süresi 2 dakika

OMEGA’nın saat üretimindeki rakipsiz hassasiyetinin sembolü olan Constellation koleksiyonun yenilenen modelleri keyifli bir davet ile tanıtıldı. Mert Ünlü, Anıl Köprülü ve Cem Kirazcı ev sahipliğinde gerçekleşen davete Zeynep Germen , Gülbin Simitçioğlu , Arzu Özal, Arzu Kunt,  Dila Tarkan , Nuray Fenercioğlu , Jülide Berkman, İlkem Öztürk, Elif Edes Tapan ,Tülin Kartoz, Tuğçe- Tuğba Peksayar, Simge Telman, Serap Tibuk, Serap Sarı, Petek Ertüre, Osman Lakay, Nergis Pekuysal, Nastassia Jacobers, Meltem Güneri, Güniz İyianlar, Ezra-Tuba Çetin, Evrim Kırmızıtaş Başaran, Elif İnci Aras ,  Berrin Ak, Ayşegül Uluç, Ayşegül Kayabay, Ayşe Burcu Kaya katılım gösterdi.

Constellation koleksiyonu, uzun yıllardır OMEGA’nın saat üretimindeki rakipsiz hassasiyetinin sembolü oldu. Gökteki yıldızlardan ilham alan ismiyle, zamanı ölçme standartlarımızı yeniden tanımlama ilkesiyle hareket etti ve bunu her zaman zarif güzelliği ve klasıyla başardı.

Constellation bu yıl tasarım ve teknolojide bir adım ileri gidiyor. Kadınlar için seçkin çeşitliliğin yanı sıra bu saat ailesinin ün kazandığı mükemmel hassasiyet de sunan 101 yeni model tanıtıyor. 29 milimetrelik modellerde, mekanik üstünlük OMEGA Master Co-Axial mekanizma ile sağlanıyor ve her Master Chronometer sertifikalı saatin fabrikadan çıkmadan önce tabi tutulduğu 8 detaylı testle garantileniyor.

Bu yepyeni seride öne çıkansa, cesur zanaatkarlık. Rafine edilmiş yeni yaklaşım, ikonik tasarımın hemen her kısmına dokunurken 36 yıldan uzun süredir sağlam bir favori olan o “Manhattan” görünümünü de koruyor.

Constellation, OMEGA için kadın kol saatleri üretimindeki köklü tarihinde gerçek bir mücevher. Dünyanın tüm ülkelerinden, tüm kültürlerden kadınlar bu saati tanıyor ve seviyor. Güzelliği ve hassasiyeti onyıllar boyunca tüm dünyada beğenildi ve popülerliği nesilleri aştı. Bu nedenle OMEGA, 2018 için yeni bir Constellation kampanyası oluşturmak istediğinde, bir değil tam dört ilham veren kadını markanın kalbine yerleştirmeyi tercih etti.

Cindy Crawford, Nicole Kidman, Alessandra Ambrosio ve Liu Shishi, Constellation koleksiyonunun zarif ve cezbedici özelliklerini temsil ediyor. Fakat her bir saat modeli gibi, bu dört elçi de kendine has özellikleriyle benzersiz ve yetenekli.

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