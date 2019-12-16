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Öğretmenler Günü Kutlaması

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Tansu Doğay, Tansel Saatçioğlu
Davet

Öğretmenler Günü Kutlaması

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Büyük Kolej öğretmenleri, “Öğretmenler Günü” adı altında düzenlenen baloda şık görüntüleri ile göz kamaştırdı.

Sheraton Otel’de gerçekleşen davetin ev sahipliğini Büyük Kolej Yönetim Kurulu Üyesi Tansu Doğay ve Genel Müdür Yardımcısı Tansel Saatçioğlu üstlendi. Gecede öğretmenleri, çalışanlar ve yöneticiler yalnız bırakmadı. Doğay ve Saatçioğlu, baloyu geleneksel olarak her yıl yaptıklarını belirterek, “Öğretmenler baş tacımız. En önemli şey eğitim. Çocuklarımızı onlar eğitiyor, bu yüzden öğretmenlere yatırım yapıyoruz” dediler. Yemeğin ardından eğlence geç saatlere kadar devam etti.

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Yazar Hakkında /

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