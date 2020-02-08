Ödül Töreni’nde Yıldızlar Geçidi
Her yıl düzenlenen Ayaklı Gazete Tv Yıldızları Ödülleri, 8. kez sahiplerini buldu. Ufuk Özcan ve Yüksel Yavuz’un ev sahipliğinde gerçekleşen törene, birçok isim katıldı.
Bu yıl 8.’si düzenlenen Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödül Töreni, yıldızlar geçidine sahne oldu. SRH Yapım ana sponsorluğunda, Swiss Otel’de gerçekleşen törene; iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayı da seçkin isim katıldı. Törenin sunuculuğunu; Deniz Akkaya, Saba Tümer ve Pınar Altuğ üstlendi.
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