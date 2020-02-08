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Ödül Töreni’nde Yıldızlar Geçidi

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Ödül Töreni’nde Yıldızlar Geçidi

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Okuma süresi 1 dakika

Her yıl düzenlenen Ayaklı Gazete Tv Yıldızları Ödülleri, 8. kez sahiplerini buldu. Ufuk Özcan ve Yüksel Yavuz’un ev sahipliğinde gerçekleşen törene, birçok isim katıldı.

Bu yıl 8.’si düzenlenen Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödül Töreni, yıldızlar geçidine sahne oldu. SRH Yapım ana sponsorluğunda, Swiss Otel’de gerçekleşen törene; iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayı da seçkin isim katıldı. Törenin sunuculuğunu; Deniz Akkaya, Saba Tümer ve Pınar Altuğ üstlendi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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