Ödül Töreninde Ünlü Geçidi
Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu yıl yedincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları muhteşem bir ödül töreniyle açıklandı.
İki yıl aradan sonra ilk kez fiziksel ortamda, Sabancı Center’da düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde ve Zeynep Atakan’ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşti. Genç sanatçıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın ödül törenine, sinema dünyası ve cemiyet hayatından pek çok tanınmış isim katıldı.
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