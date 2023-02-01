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Ödül Töreninde Ünlü Geçidi

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MIKE DOWNEY, GÜLER SABANCI, NEVGÜL BİLSEL SAFKAN, ZEYNEP ATAKAN, NESİM BENCOYA
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YEKTA KOPAN
Davet, Etkinlik

Ödül Töreninde Ünlü Geçidi

yazan:
12
Okuma süresi 1 dakika

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu yıl yedincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları muhteşem bir ödül töreniyle açıklandı.

İki yıl aradan sonra ilk kez fiziksel ortamda, Sabancı Center’da düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde ve Zeynep Atakan’ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşti. Genç sanatçıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın ödül törenine, sinema dünyası ve cemiyet hayatından pek çok tanınmış isim katıldı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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