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İncili Gastronomi Rehberi’nin İnci Kazanan Restaurant Ödülleri Sahiplerini Buldu

Emrah Kurtoğlu ve Mikla Ekibi (5 İnci)
Galip Bağcı ve Neolokal Ekibi (5 İnci)
Ertuğrul Özkök ve Od Urla Ekibi (5 İnci)
Fatih Karaca ve Sunset Ekibi (5 İnci)
Emre Oral ve Maça Kızı Ekibi (5 İnci)
Mehmet Yalçın, Onur Ödülü Ahmet Örs
Onur Ödülü Feridun Dörtler adına Atuğ Dörtler, Nuri Çolakoğlu
Onur Ödülü Yavuz İskenderoğlu, Reha Tanör, Oğuzhan İskenderoğlu
Müge Akgün, Berna Sağlam Naipoğlu, Zeynep Selgur, Elif Ergü Demiral, Dilara Koçak
Fatih Karaca, Müge Akgün, Gamze İneceli, Cemre Narin, Zeyno Gürses, Oğul Türkkan
Osman Sezener, Deniz Met, Cem Akşahin
Mehmet Gürs
Meltem Kazaz
Müge Akgün
Sedef İybar
Emrah Kurtoğlu
Emrah Kurtoğlu
Emre İskeçeli
Fatih Karaca
Galip Bağcı
Galip Bağcı
Gökçe Aytulu
Frankie İstanbul
Galvin Ristorante
Gram Restaurant
Hünkar
İsabey Bağevi
Isokyo İstanbul
Kapha Restoran
Kıyı Restaurant
Lacivert Restaurant
La Pasion Restaurant
La Petite Maison İstanbul
Leb-i Derya Restoran
Lucca Restaurant
Mürver Restaurant
Nicole Restaurant
No4 Restaurant
Orfoz Restaurant
Pandeli Restaurant
Paper Moon Restaurant
Ringa Sea Food Restaurant
Sanay 313
Şans Restaurant
Seraf Restaurant
Seraser Fine Dining Restaurant
Shang Palace
Spago St Regis İstanbul
Tersane Karaköy
The Marmara Tuti Restaurant
Toi Restaurant & Lounge
7 Mehmet Restaurant
Aheste Restaurant
Alaf Restaurant
Apartıman Yeniköy
Araka
Asmalı Cavit Restaurant
Asmani Restaurant
Brava Restaurant
Cantinery
Casa Lavanda
Cecconi's Restaurant
Cibali Balıkçısı
Fauna Restaurant
Davet, Ödül Töreni

İncili Gastronomi Rehberi’nin İnci Kazanan Restaurant Ödülleri Sahiplerini Buldu

yazan:
14
Okuma süresi 1 dakika

Türkiye’nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemiyle hazırlanan 2020 ‘İncili Gastronomi Rehberi’ yayımlandı. Bir yılı aşkın süredir titizlik ve şeffaflıkla yapılan değerlendirmeler sonucu İnci kazanan restoranlar düzenlenen davette sahiplerini buldu.

Shangri La Bosphorus’ta düzenlenen tören cemiyet hayatının önemli isimlerini bir araya getirdi. Değerlendirme 200’e yakın gizli müfettişin bir sene boyunca gerçekleştirdiği ziyaretlerle yapıldı. İnci alan restoranların yanı sıra sektöre değer katan isimler de onur ödülüne layık görüldü. Beş İnci ve Dört İnci kazanan lezzet durakları listede şu şekilde yer aldı:

Beş İnci

Maça Kızı, Mikla, Od Urla, Sunset

Dört İnci

7 Mehmet, Agrilia, Aheste, Alaf, Antica Locanda, Apartıman, Araka, Asmalı Cavit, Asmani, Beyti, Brava Restaurant, Cantinery, Casa Lavanda, Cecconi`s, Cibalikapı Balıkçısı, Çiya, Divan Lokantası, Dragon, Ent, Fauna, Frankie, Gabbro, Galvin, Gram, Hünkar, Isokyo İstanbul, İsabey Bağevi, Kapha, Karaköy, Kıyı, La Pasion, Lacivert, Le Petite Maison, Leb-i Derya, Lucca, Mürver, Nicole, No 4, Orfoz, Pandeli, Paper Moon, Ringa, Sanayi 313, Seraf, Seraser, Shang Palace, Spago St Regis, Şans, Tershane Karaköy, The Marmara Tuti, Toi, Trilye, Ulus 29, Urla Vino Locale, Vogue, Yeni Lokanta, Zennup 1844, Zuma

 

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2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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