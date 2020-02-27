İncili Gastronomi Rehberi’nin İnci Kazanan Restaurant Ödülleri Sahiplerini Buldu
Türkiye’nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemiyle hazırlanan 2020 ‘İncili Gastronomi Rehberi’ yayımlandı. Bir yılı aşkın süredir titizlik ve şeffaflıkla yapılan değerlendirmeler sonucu İnci kazanan restoranlar düzenlenen davette sahiplerini buldu.
Shangri La Bosphorus’ta düzenlenen tören cemiyet hayatının önemli isimlerini bir araya getirdi. Değerlendirme 200’e yakın gizli müfettişin bir sene boyunca gerçekleştirdiği ziyaretlerle yapıldı. İnci alan restoranların yanı sıra sektöre değer katan isimler de onur ödülüne layık görüldü. Beş İnci ve Dört İnci kazanan lezzet durakları listede şu şekilde yer aldı:
Beş İnci
Maça Kızı, Mikla, Od Urla, Sunset
Dört İnci
7 Mehmet, Agrilia, Aheste, Alaf, Antica Locanda, Apartıman, Araka, Asmalı Cavit, Asmani, Beyti, Brava Restaurant, Cantinery, Casa Lavanda, Cecconi`s, Cibalikapı Balıkçısı, Çiya, Divan Lokantası, Dragon, Ent, Fauna, Frankie, Gabbro, Galvin, Gram, Hünkar, Isokyo İstanbul, İsabey Bağevi, Kapha, Karaköy, Kıyı, La Pasion, Lacivert, Le Petite Maison, Leb-i Derya, Lucca, Mürver, Nicole, No 4, Orfoz, Pandeli, Paper Moon, Ringa, Sanayi 313, Seraf, Seraser, Shang Palace, Spago St Regis, Şans, Tershane Karaköy, The Marmara Tuti, Toi, Trilye, Ulus 29, Urla Vino Locale, Vogue, Yeni Lokanta, Zennup 1844, Zuma
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