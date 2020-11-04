57.Antalya Altın Portakal Film Festivali
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşen 57.Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yıldızların Altında Açık Hava Sineması’nda düzenlenen tören ile sona erdi.
Antalyalılara sinema dolu günler yaşatan festivalin kapanış töreninde ödüller, sahiplerini buldu. Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda on iki film, on altı kategoride yarışırken Altın Portakal’ın En İyi Filmi; Azra Deniz Okyay’ın yönettiği Hayaletler oldu.
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