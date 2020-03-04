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19. Vehbi Koç Ödül Töreni

Yılmaz Büyükerşen, Ahmet Çavuşoğlu
Demet Sabancı
Bülent Eczacıbaşı
Can Çavuşoğlu
İzzet-Roksi, Dalia Garih
Alev-Halis Komili
Emre-Maide Kurttepeli
Ender Mermerci
İnan Kıraç
Tülin Demirören
Jülide-Kahraman Sadıkoğlu
Alp-Serra Taşkent
Leyla Alaton
Mustafa Sarıgül
Afet Karacan
Alp-Serra Taşkent, İzzet-Roksi Garih, Dalia Garih
Alp-Serra Taşkent, İzzet-Roksi Garih, Dalia Garih
Alp Taşkent, İzzet Garih
Aslı Ersu
Ayşen Özyeğin
Burcu Hanif
Burcu-Mehmet Hanif
Nevbahar Koç
Nilüfer Bulut
Ömer, Ergun Gürsoy
Şükran-Emin Güzeliş
Tahire Demircan
Davet, Ödül Töreni

19. Vehbi Koç Ödül Töreni

yazan:
15
Okuma süresi 1 dakika

Vehbi Koç Vakfı tarafından her sene, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla,  düzenlenen Vehbi Koç Ödül Töreni bu sene de görkemli bir törenle gerçekleşti. Yıllardır gelenekselleşen törene iş ve cemiyet hayatından bir çok önemli isim katıldı.

  1. Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi kültür alanında “Sosyal Bilimler ve Şehircilik” üzerine yaptığı önemli çalışmalar ile Prof. Dr. İlhan Tekeli oldu. Ödülünü Ömer Koç’tan alan Prof. Dr. İlhan Tekeli, “Yaşamın üreterek, gerektiği yerde direnerek toplumda kendine bir yer açmak ve bu yolla anlam üretebilmek çabası olduğunu düşünüyorum. Bu yaşam, özgür olarak gerçekleştirildiğinde onurlu yaşam haline geliyor.” dedi.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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