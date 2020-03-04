19. Vehbi Koç Ödül Töreni
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Vehbi Koç Vakfı tarafından her sene, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla, düzenlenen Vehbi Koç Ödül Töreni bu sene de görkemli bir törenle gerçekleşti. Yıllardır gelenekselleşen törene iş ve cemiyet hayatından bir çok önemli isim katıldı.
- Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi kültür alanında “Sosyal Bilimler ve Şehircilik” üzerine yaptığı önemli çalışmalar ile Prof. Dr. İlhan Tekeli oldu. Ödülünü Ömer Koç’tan alan Prof. Dr. İlhan Tekeli, “Yaşamın üreterek, gerektiği yerde direnerek toplumda kendine bir yer açmak ve bu yolla anlam üretebilmek çabası olduğunu düşünüyorum. Bu yaşam, özgür olarak gerçekleştirildiğinde onurlu yaşam haline geliyor.” dedi.
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