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‘Obsidian’ Koleksiyonuyla Büyük Beğeni Topladı

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Çiğdem Akın
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Serap Dindar
Seval Özcan
Ümit Temurçin
Davet

‘Obsidian’ Koleksiyonuyla Büyük Beğeni Topladı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ünlü tasarımcı Çiğdem Akın “Obsidian” isimli Sonbahar-Kış koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da moda severlerin beğenisine sundu. Ferhan Aral koreografisinde, Klass medya sponsorluğunda sergilenen koleksiyon için podyuma birbirinden ünlü modeller çıktı.


Ünlü tasarımcı Çiğdem Akın, Sonbahar-Kış koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında görücüye çıkardı. Ünlü modacının ‘Obsidian’ adını verdiği yeni koleksiyonu izleyenlerden tam not alırken defilenin koreografisini Ferhan Aral üstlendi. Günay Museyeva’nın baş manken olarak podyuma çıktığı defilede Best Model of Turkey 2018 yılında Best Grace seçilen Elif Tokgöz, Best Model 2018 ikinci güzeli Buse Orcan’da  yer aldı. Makyaj tasarımı Erkan Uluç yönetimindeki Nars artistik ekibi ve saç tasarımı ise Harun Güllüel yönetimindeki Mehmet Tatlı ekibi tarafından yapılan deflenin müzikleri ise Serhat Erdem’e emanet edildi. Defilenin aksesuarları Beril Kın Design tarafından hazırlandı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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