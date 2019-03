‘Obsidian’ Koleksiyonuyla Büyük Beğeni Topladı

Okuma süresi 1 dakika

Ünlü tasarımcı Çiğdem Akın “Obsidian” isimli Sonbahar-Kış koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da moda severlerin beğenisine sundu. Ferhan Aral koreografisinde, Klass medya sponsorluğunda sergilenen koleksiyon için podyuma birbirinden ünlü modeller çıktı.



Ünlü tasarımcı Çiğdem Akın, Sonbahar-Kış koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında görücüye çıkardı. Ünlü modacının ‘Obsidian’ adını verdiği yeni koleksiyonu izleyenlerden tam not alırken defilenin koreografisini Ferhan Aral üstlendi. Günay Museyeva’nın baş manken olarak podyuma çıktığı defilede Best Model of Turkey 2018 yılında Best Grace seçilen Elif Tokgöz, Best Model 2018 ikinci güzeli Buse Orcan’da yer aldı. Makyaj tasarımı Erkan Uluç yönetimindeki Nars artistik ekibi ve saç tasarımı ise Harun Güllüel yönetimindeki Mehmet Tatlı ekibi tarafından yapılan deflenin müzikleri ise Serhat Erdem’e emanet edildi. Defilenin aksesuarları Beril Kın Design tarafından hazırlandı.