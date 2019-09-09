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NYFW’de Lambada Fırtınası

Davet

NYFW’de Lambada Fırtınası

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Başarısını uluslararası platforma taşıyan RaisaVanessa’nın New York Moda Haftası resmi takviminde yer alan SS 2020 defilesi Spring Studios‘ da gerçekleşti. 75 look 135 parçadan oluşan The Lambada koleksiyonunun sergilendiği defile çok sayıda modaseverin yoğun ilgisiyle takip edildi.

Türkiye’nin kültürel zenginliğini, uluslararası moda standartları ile birleştirerek sıra dışı bir marka yaratan RaisaVanessa, 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonu The Lambada’yı, ilk kez New York Moda Haftası resmi takvimi içerisinde Spring Studios‘ da gerçekleştirdiği defileyle sundu.

Deren Talu ve Gizem Barlak’ın da ikişer look ile podyuma çıktıkları defileyi çok sayıda moda sever yoğun ilgiyle takip etti.

Güçlü kadını sıradışı tasarımlarla buluşturan RaisaVanessa SS20 “The Lambada”koleksiyonu, 80’li yılların sonunda Brezilya’da yayılan bir dans türünden ilham alıyor. Broadway’den Hollywood’a yaşanan lambada dans çılgınlığı, disko geceleri, ilham veren filmler, kayıtlar koleksiyona ve parçalara göndermeler yapıyor. Koleksiyon dansı ve modayı sanatsal bir formla sunuyor. 75 look 135 parçadan oluşan koleksiyonda, özel dokulu kumaşların hayat verdiği tasarımlar feminen ve seksapeli yüksek kalıplarla birleşiyor.

Defilenin set ve show direktörlüğünü ‘’Uğurhan Akdeniz Special Events & Fashion Shows’’ üstlenirken, makyaj Maybelline New York artistleri tarafından gerçekleştirildi.

The Lambada koleksiyonu, NY Soho’daki RaisaVanessa pop-up mağazada 30 Eylül’ e kadar satışa sunulacak. Raisa Vanessa koleksiyonları, 30 Eylül’e kadar New York’da açılan Pop Up mağazada tüketicilerle buluşacak. 204 metrekarelik mağazada tüm RaisaVanessa koleksiyonları yanısıra SS 2020 “The Lambada” defile koleksiyonu da satışa sunulacak.

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