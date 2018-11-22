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Night Zoom Koleksiyonu Ankara’yla Buluştu

Mert Aslan
Seda Çavuşoğlu
Fulya Sezen Gültekinoğlu
Damla Tüfekçi Perçiner
Yeşim Tandoğan
Ayla Görgülü
Beril Çavuşoğlu
Afitap Akıncı
Kubilay Sakarya
Banu Kurtaran Ertürk
Ayşegül Yurtseven,Dzhafer Umerov
Çisil Badak, Betül Ertürk
Bihan Koyunpınar
Ceren Can
Burcu Okyay
Burcu Yörübulut
Ece Salıcı
Ceyda Gürsel
Çiğdem Sokulluoğlu
Aliya Doğan,Yuliya Şahiner
Alev Tuna
Didem Özer
Asuman Köksal
Filiz Reis Çebi
Dilek Tozlu
Ebru Ergece, Birgül Çuhruk
Emel Ergüden, Ayşe Yıldırım
Ender Sevgi Gültekin
Evrim Kaya
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Filiz Sütcigil
Sevilay Helvacıoğlu
Görkem Çamlıbel
Gülizar Kalaycı
İlknur Demir
İpek Renda
Işın Kurşaklıoğlu
Kadriye Ciritci
Kübra Bayraktar
Melda Altın
Meltem Akşin
Neslihan Aktepe
Nesrin Kılavuz
Nurten Gürdoğan, Tuğba Koç Sarıçam
Özge Dinler,Gülşen Akarsu
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Serpil Tüfekçi
Sertaç Darcan
Sinem Eyöve,Yeliz Çifçili
Suskun Yoktan
Şükran Öktem
Tuba Gürses
Davet

Night Zoom Koleksiyonu Ankara’yla Buluştu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ünlü stilist ve moda editörü Mert Aslan geçmişten güç aldığı moda ikonlarından Nico, Betty Catroux ve Donatella Versace tarzı 2018-19 Sonbahar-Kış adL‘‘Night Zoom Styled By Mert Aslan’’ koleksiyonunu Türkiye’de bulunan en büyük  adL Mağazası olan Cepa adL’de tanıttı.

Seda Çavuşoğlu, Fulya Sezen, Kubilay Sakarya, Damla Perçiner Gibi Ankara’nın cemiyet hayatından birçok ismin katıldığı adL ‘‘Night Zoom Styled By Mert Aslan’’ 2018-19 sonbahar- kış ‘‘alışveriş saatleri’’ etkinliği Cepa Avm’de gerçekleşti. Ünlü stilist Mert Aslan hem dostları hem de moda severlerle buluşarak stil tüyoları verdi. Mert Aslan ”Ankara’nın en stil kadın dostlarımı ve moda severleri ağırlamaktan mutluluk duydum. Koleksiyonumuzun çıkış temasını oluşturan zamansız stil üzerine hep beraber güzel sohbetler ettik ’’ dedi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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