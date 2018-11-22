Night Zoom Koleksiyonu Ankara’yla Buluştu

Okuma süresi 1 dakika

Ünlü stilist ve moda editörü Mert Aslan geçmişten güç aldığı moda ikonlarından Nico, Betty Catroux ve Donatella Versace tarzı 2018-19 Sonbahar-Kış adL‘‘Night Zoom Styled By Mert Aslan’’ koleksiyonunu Türkiye’de bulunan en büyük adL Mağazası olan Cepa adL’de tanıttı.

Seda Çavuşoğlu, Fulya Sezen, Kubilay Sakarya, Damla Perçiner Gibi Ankara’nın cemiyet hayatından birçok ismin katıldığı adL ‘‘Night Zoom Styled By Mert Aslan’’ 2018-19 sonbahar- kış ‘‘alışveriş saatleri’’ etkinliği Cepa Avm’de gerçekleşti. Ünlü stilist Mert Aslan hem dostları hem de moda severlerle buluşarak stil tüyoları verdi. Mert Aslan ”Ankara’nın en stil kadın dostlarımı ve moda severleri ağırlamaktan mutluluk duydum. Koleksiyonumuzun çıkış temasını oluşturan zamansız stil üzerine hep beraber güzel sohbetler ettik ’’ dedi.