Nice 30 Yıllara

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Bilintur A.Ş’nin 30. Yılı ve Bilkent Otel’in yenilenen havuzu Angelite görkemli bir açılış ile konuklarını ağırladı.

Bilintur A.Ş’nin 30.yılı ve yenilenen havuz Angelite ile konuklar yaza görkemli bir giriş yaptı. Bilkent Otel ve Konferans Salonu Genel Müdür’ü Arda Yurtsever’in açılış konuşması ile başlayan gecede Bilintur A.Ş’nin tanıtım videosu katılımcılar ile paylaşıldı. Bilintur A.Ş desteği ile kurulan Kadın Orkestrası’nın dinletisi ile devam eden gecenin coşkusunu DJ Ogün Dalka zirveye taşıdı. Havuzda balon içerisinde dans gösterisi ile renklenen davet Lazer Show ile görsel bir şölene dönüştü. Birbirinden lezzetli ikramların bulunduğu davette konuklar lezzetli atıştırmalıklar ve keyifli sohbet eşliğinde yaza eğlenceli bir giriş yapma şansına sahip oldu.