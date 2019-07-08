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Nice 30 Yıllara

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Davet

Nice 30 Yıllara

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Bilintur A.Ş’nin 30. Yılı ve Bilkent Otel’in yenilenen havuzu Angelite görkemli bir açılış ile konuklarını ağırladı.

Bilintur A.Ş’nin 30.yılı ve yenilenen havuz Angelite ile konuklar yaza görkemli bir giriş  yaptı. Bilkent Otel ve Konferans Salonu Genel Müdür’ü Arda Yurtsever’in açılış konuşması ile başlayan gecede Bilintur A.Ş’nin tanıtım videosu katılımcılar ile paylaşıldı. Bilintur A.Ş desteği ile kurulan Kadın Orkestrası’nın dinletisi ile devam eden gecenin coşkusunu DJ Ogün Dalka zirveye taşıdı. Havuzda balon içerisinde dans gösterisi ile renklenen davet Lazer Show ile görsel bir şölene dönüştü. Birbirinden lezzetli ikramların bulunduğu davette konuklar lezzetli atıştırmalıklar ve keyifli sohbet eşliğinde yaza eğlenceli bir giriş yapma şansına sahip oldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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