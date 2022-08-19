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Nefes Kesen Gazi Koşusu

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Davet

Nefes Kesen Gazi Koşusu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına doksan altı yıldır kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşti.

Pandemi nedeniyle seyircisiz yapılan iki yılın ardından doksan altıncı Gazi Koşusu, tribünleri dolduran on binlerce insanın önünde heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışın ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi Emrah Karamazı’ya kupasını Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Dr. Nihat Pakdil takdim etti. Gazi Koşusu’nu her yıl olduğu gibi bu yıl da iş, cemiyet ve sanat hayatından birçok ünlü isim izledi. 

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Yazar Hakkında /

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