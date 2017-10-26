Nebahat Çehre ve Sertab Erener’den Gençlik Sırları

yazan: MAG 1

ZUBİZU’nun Düzenlediği Sağlıklı Yaşam Etkinliğine Yoğun İlgi

ZUBİZU ve Canan & İris Concept Events iş birliği ve Sağlıklı Yaşam Koçu Alara Malaz, Enerji Terapisti ve Holistik Beslenme Uzmanı Özlem Oskay danışmanlığında bu yıl ikincisi düzenlenen ZUBİZU Wellness Etkinliği önceki gün Four Seasons Bosphorus Hotel’de gerçekleşti. Yoğun ilginin olduğu organizasyonda Nebahat Çehre ve Sertab Erener sağlıklı yaş alma ile ilgili tecrübelerini konuklarla paylaştı.

İçsel, zihinsel ve fiziksel sağlık, beslenme, spor, güzellik gibi farklı birçok alanda 50’ye yakın seçkin markanın katılım gösterdiği etkinlikte ziyaretçiler bir yandan “sağlıklı yaşam marketi”nden alışveriş yaparken bir yandan da iyi yaşamla ilgili uzmanların konuşmalarını dinlediler.

Nebahat Çehre: Yemekle flört ediyorum

Türk sinemasının usta oyuncularından Nebahat Çehre hayata karşı duruşunu, bakış açısını ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını etkinliğe gelen konuklarla paylaştı. Çehre konuşmasında “Güzellik; kendinle ve çevrenle barışık olmak ve hayata güzel bakmaktır. Bir kadını güzel kılan, olaylara ve hayata bakış açısıdır. Ben de her yaşımı sevdiklerimle ve bana iyi gelen insanlarla yaşamak için elimden geleni yapıyorum” dedi.

Formunu korumaya dikkat ederken hayattan aldığın zevklerden de vazgeçmeyen Nebahat Çehre “Çok sevdiğim bir şeyi yediğimde mutlu oluyorum, mesela beyaz ekmek yemeyi özlediğimde kendimi engellemiyorum ama sonrasında dengeyi korumaya özen gösteriyorum. Aslında yemekle flört ediyorum” dedi.

Gerektiği kadar yapılan estetik uygulamalara karşı olmadığını söyleyen Nebahat Çehre “Çizgileri yok etmek için yapılan abartılı uygulamaları beğenmiyorum. Ancak ifadeyi bozmayan, insanın kendi çehresinden ödün vermeden yapılan uygulamaları güzel buluyorum” dedi.

Azerbaycan’da genç ve güzel kadınlara “Nebahat” deniyor

Hayatı yaşarken insanın yaşını çok da önemsememesi gerektiğini söyleyen Nebahat Çehre, “Yırtık jean de giyiyorum, bu yaşa geldim hep koyu renkler giyeyim demiyorum” dedi.

Söyleşiye Azerbaycan’dan gelen bir hayranı Nebahat Çehre’ye “Azerbaycan’da kendine bakan, tarz sahibi, güzel kadınlara Nebahat deniliyor” diyerek Azeri halkının kendisine olan hayranlığını dile getirdi.

Sertab Erener: İnsan, canı acımadıkça sağlığının kıymetini bilmiyor

Etkinlik kapsamında gerçekleşen söyleşilerde konuklarla buluşan bir diğer ünlü isim Sertab Erener’di. Ünlü sanatçı, “Biyolojik Yaşı 40’ta Durdurmak ve Telomerler” konusunda keyifli bir söyleşi gerçekleştirerek, biyolojik saatini nasıl geriye aldığını ve nasıl sağlıklı yaş aldığını anlattı.

Çok küçük yaşta Kolit hastalığıyla tanıştığını ve zor bir süreç geçirdiğini söyleyen Erener; “Kalın bağırsağım alındıktan sonra ruhsal ve fiziksel olarak kendimle ilgilenmem gerektiğini öğrendim. İnsan canı acımadıkça sağlığının kıymetini bilmiyor. Bir gün kendi kendime “Sertab değişmelisin” diyerek yogaya başladım. Bu süreçte 2 albüm yaptım ve konserlerime devam ettim, müziğe devam etmek bana çok yardımcı oldu. Nasıl düşünürseniz hayat o şekilde organize oluyor. Hayata bakışımı, algılama biçimimi değiştirdim ve değiştirmeye devam ediyorum.” dedi.

Yaşlılığın bir kader olmadığını söyleyen Erener, konuşmasına kendisine uygulanan telomer tedavisinin detayları ile devam etti. Ünlü şarkıcı tedaviye başladıktan sonra kendisini hayatında hiç olmadığı kadar enerji dolu hissettiğini söyledi.

Uzmanından, güzellik trendleri ve iyi yaş alma önerileri

Bütünsel Sağlık ve Ayurvedik Yaşam Danışmanı Ebru Şinik, dünyada hızla yükselen bir trend olan well-aging, yani “İyi Yaş Alma” konusunda bilgiler paylaştı. Sağlıklı yaş alma konusunda genlerin belirleyici olmadığını söyleyerek konuşmasına başlayan Şinik; “Daha iyi ve daha mutlu olmak tamamen kendi seçimlerimize bağlı. Gündelik yaşamımızda bedenimiz ve zihnimiz için yapacağımız bilinçli seçimler aracılığı ile sağlıklı ve iyi yaş alma sürecimizi başlatmak ve devam ettirmek tamamen bizim kontrolümüzde” diyerek konukları gündelik rutinlerin dönüştürme gücünü keşfedip, well-aging sürecini başlatmaya davet etti.

Avşar Klinik Kurucu Ortağı Estetik Plastik Cerrah Op.Dr. Dilek Avşar ziyaretçilere sağlıklı görünerek yaş almak ve güzellikte yeni trendler başlıklı konuşmasında yeni estetik uygulamaları hakkında bilgiler verirken sağlıklı yaşlanmak için cerrahi ve medikal estetik uygulamalarının uygun yaşta başlamanın öneminden bahsetti. Sağlıklı ve genç bir cilt için her şeyden önce ergenlik döneminden itibaren cildin temiz tutulması gerektiğini söyledi.