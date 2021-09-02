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Mutluluğa Evet Dediler

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İpek Tekdemir, Michael Rupp
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Aysun-Ercan Karabulut
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Faruk Kaymakçı
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Sylwia Sliwinska
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TUĞBERK, İBRAHİM, TALYA, İPEK, MICHAEL RUPP, ZAHİDE, MARICELA TEKDEMİR
Davet, Düğün

Mutluluğa Evet Dediler

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Avrupa Komisyonu’nun Sektör Başkanı Alman asıllı Dr. Michael Rupp ve Avrupa Parlamentosu Politika Danışmanı İpek Tekdemir’in görkemli düğünü Atılım Garden’da gerçekleşti.

Alman asıllı Michael Rupp ve İpek Tekdemir çifti Brüksel’de kesişen yollarını gerçekleştirdikleri görkemli tören ile evliliğe taşıdılar. İpek Tekdemir, geleneksel gelinliklerin aksine, özel İspanyol tasarımı bir gelinlik tercih etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı’nın şahitliğini yaptığı, Atılım Garden’da gerçekleşen düğün törenine iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılım gösterdi. Havuz başında renkli görüntülere sahne olan nikah törenin ardından düğün alanına geçen konuklar gece boyunca eğlendi.  Kendilerini gece boyunca yalnız bırakmayan konukları ile yakından ilgilenen çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

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Yazar Hakkında /

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