Mutluluğa “Evet” Dediler

yazan: MAG 17

Milliyet Gazetesi Cadde eki Haber Müdürü Abdullah Malkoç, Effect Halkla İlişkiler Ajansı Müşteri İlişkileri Yönetmeni Zehra Boyraz ile dünyaevine girdi.

Bulgurlu Bambi Garden’da düzenlenen nikah törenine, medya ve PR dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra Betül Demir, Polat Yağcı, Asena Tuğal, Cengiz Kurtoğlu, Tuğçe Kurşunoğlu, Elif Kaya, Jülide-Mert Önengüt ve Meltem Kazaz gibi isimler katıldı. Müzik direktörlüğünü DJ Hakan Kabil’in yaptığı düğünde, Cengiz Kurtoğlu ve Elif Kaya şarkıları ile törene renk kattı. Gencer Savaş Bandosu da ışıklı davul gösterisi ile eğlenceli anlar yaşattı. Çiftin nikah şahitliğini Ali Eyüboğlu, Tülin Şahin, Gonca Karakaş, Önder Sarıahmetoğlu, Muammer Kocatürk, Yaşar Ramazani ve Arif Çeliker üstlendi. Malkoç’un damatlık tercihi Levon Kordonciyan olurken, Boyraz’ın gelinliği Ebru Şancı imzası taşıdı. İlk defa nikah şahidi olan Şahin, “Bana bu onuru yaşattığınız ve mutlu gününüzde heyecanınıza ortak ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Dünyalar tatlısı iki efendi çift evlendi. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi. Basın camiasını buluşturan düğün törenine katılamayan Acun Ilıcalı, Simge Sağın, Behzat Gerçeker, Kanal D, Koliba Film ve Dosso Dossi Holding çelenk gönderdi. Çift balayını ise Kıbrıs Merit Otel’de geçirecek.