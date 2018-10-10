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Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş Mustafa V. Koç adına Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle ikinci kez düzenlenen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen tören ile sahibini buldu.

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş Mustafa V. Koç adına Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle ikinci kez düzenlenen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” sahibini buldu. 2017 yılında Dünya Şampiyonu, 2016-2017-2018 yıllarında ise üst üste 3 kez Avrupa Şampiyonu olan ilk Türk kadın güreşçi Yasemin Adar, üniversiteler, gençlik-spor kulüpleri ve sporla ilgili pek çok kişi ve kurumdan gelen öneriler arasından, seçici kurul ve jüri değerlendirmesi sonucunda “2018 Mustafa V. Koç Spor Ödülü”ne layık görüldü. Yasemin Adar, toplam 200 bin TL’lik maddi ödülün yanı sıra Koç logosunun da mimarı olan dünyaca ünlü tasarımcı Ivan Chermayeff’in tasarladığı ödülü, Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen tören ile Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç’un elinden aldı. Koç Ailesi üyeleri, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve olimpiyat tarihinin ilk altın madalya kazanan Müslüman kadın atleti Nawal El Moutawakel’in de katıldığı törenin açılış konuşmasını Caroline N. Koç yaptı.