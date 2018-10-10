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Mustafa V. Koç Spor Ödülü

Caroline Koç, Yasemin Adar, Uğur erdener
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Mustafa Sarıgül
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Osman-Zeynep Çarmıklı
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Ömer-Gökçe Gürsoy
Raif-Esra Dinçkök
Roksi-İzzet Garih
Sedat-Selhan Aloğlu
Selahattin-Simla Beyazıt
Serra Taşkent
Sinan Gürsoy, Aliye Simavi
Sinan-Füsun Çevikel Kuran
Uğur Erdener
Vuslat Doğan Sabancı
Davet

Mustafa V. Koç Spor Ödülü

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş Mustafa V. Koç adına Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle ikinci kez düzenlenen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen tören ile sahibini buldu.

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş Mustafa V. Koç adına Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle ikinci kez düzenlenen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” sahibini buldu. 2017 yılında Dünya Şampiyonu, 2016-2017-2018 yıllarında ise üst üste 3 kez Avrupa Şampiyonu olan ilk Türk kadın güreşçi Yasemin Adar, üniversiteler, gençlik-spor kulüpleri ve sporla ilgili pek çok kişi ve kurumdan gelen öneriler arasından, seçici kurul ve jüri değerlendirmesi sonucunda “2018 Mustafa V. Koç Spor Ödülü”ne layık görüldü. Yasemin Adar, toplam 200 bin TL’lik maddi ödülün yanı sıra Koç logosunun da mimarı olan dünyaca ünlü tasarımcı Ivan Chermayeff’in tasarladığı ödülü, Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen tören ile Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç’un elinden aldı. Koç Ailesi üyeleri, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve olimpiyat tarihinin ilk altın madalya kazanan Müslüman kadın atleti Nawal El Moutawakel’in de katıldığı törenin açılış konuşmasını Caroline N. Koç yaptı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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