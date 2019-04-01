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Mükemmel Uyumun Adresi Concorde Luxury Resort Olacak

Davet

Mükemmel Uyumun Adresi Concorde Luxury Resort Olacak

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Kıbrıs turizmine yeni bir soluk kazandıran Concorde Luxury Resort yeni  sezon  için kapılarını açtı. Misafirlerini ‘Mükemmel Uyum’ konseptiyle ağırlayan  otel, Cem Yılmaz’ın yeni gösterisi ‘Diamond Elite Platinum Plus’ın Kıbrıs prömiyerine Concorde Gösteri Merkezi’nde ev sahipliği yaparak, sezon açılışını kahkahalarla gerçekleştirdi.

Turizm sektöründe uzun yıllara dayanan deneyim ve birikime sahip Zafer İnşaat Yatırım Holding’in Kıbrıs’ta hayata geçirdiği Concorde Luxury Resort, bu yaz ‘Mükemmel uyum’ konseptiyle tatil ve eğlenceyi bir arada arayanların adresi olacak.

Eşsiz sahilleri, sakin doğasıyla Kıbrıs’ın el değmemiş bölgelerinden olan Bafra’da yaz sezonu için hazırlıklarını tamamlayarak kapılarını açan Concorde Luxury Resort, 125.000 metrekare alana kurulu modern mimarisi, farklı tema ve zengin yaşam alanlarını deneyimleme fırsatı veren 569 oda ve 43 villası, Türk, İtalyan, Uzakdoğu, Meksika gibi dünyanın önde gelen mutfaklarından lezzetler sunulan 8 restoranı, zengin spor aktiviteleri, SPA merkezi, Splash Aqua Park’ı, çocuk kulübü ile büyük etkinlikler ve gösterilere ev sahipliği yapmak üzere tasarlanan, 900 kişi kapasiteli Concorde Gösteri Merkezi ile misafirlerine beklentilerinin ötesinde hizmet veriyor.

Kıbrıs’ın Luxury Villa konseptini sunan ilk tesisi olan Concorde Luxury Resort, yurt dışından özel olarak getirilen 200’ün üzerinde bitki türüyle bütünleştirilen peyzaj çeşitliliğiyle de doğayla iç içe bir tatil vaat ediyor.

Concorde Gösteri Merkezi’nde Cem Yılmaz’lı sezon açılışı hafızalara yer etti

Concorde Luxury Resort, yeni sezonunun açılışını Cem Yılmaz’ın yeni gösterisi ‘Diamond Elite Platinum Plus’ ile yaptı. Kıbrıs’ta otel içinde hizmet veren tek gösteri merkezi olan ve 1000 kişilik kapasitesiyle büyük etkinliklere ev sahipliği yapan Concorde Gösteri Merkezi’nde (CGM) ünlü komedyenin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Kıbrıs prömiyerini CGM’de gerçekleştiren Cem Yılmaz, yaptığı esprilerle salonu dolduran misafirlere eşsiz bir akşam yaşattı.

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2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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