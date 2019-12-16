Muhteşem Öğretmenler Günü Balosu

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Nesibe Aydın Okulları, tüm öğretmen ve çalışanları ile birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Öğretmenler Gününü muhteşem bir balo ile kutladı.

Swiss Otel’de düzenlenen baloya, Ankara okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin yanı sıra Ankara dışında ki okullarının yöneticileri de katıldı. Nesibe Aydın ailesine emeğini ve yüreğini veren çalışanlarına vefasını ifade eden Plaket ve armağanların takdim edildiği gecede, tüm Nesibe Aydınlılar şıklıklarıyla göz doldurdular. Tören kutlama konuşmasının ardından Nesibe Aydın Okulları öğretmenleri, birbirinden renkli anlara sahne olan unutulmaz bir gece yaşadı.