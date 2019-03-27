Muhteşem Bir Defileye İmza Attılar

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Giyilebilir teknolojinin öncülerinden olan Ezra&Tuba, 2019 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nu Mercedes Benz Fashion Week İstanbul’da moda severlerle buluşturdu. İlhamını sarmaşıktan alan “ASHEKA” Koleksiyonu davetlilerin beğenisini kazandı.

EzraTuba defilesi 13. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında Quasar İstanbul’da yer alan Estetik International Winter Garden’da düzenlendi. Bu özel defileyi iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri izledi. Defile öncesinde yönetmen ve fotoğrafçı Nihat Odabaşı’nın “ASHEKA” koleksiyonu için çektiği moda filmi davetlilerin beğenisine sunuldu. Gecede Estetik International Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Cihantimur ile Ezra&Tuba’nın hazırladığı fotoğraf sergisi de davetlilerle buluştu.