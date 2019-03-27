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Muhteşem Bir Defileye İmza Attılar

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Nurgül Yeşilçay
Serap Tibuk
Sinan Öncel
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Şebnem Demir
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Zafer Kozanoğlu
Zeynep Germen
Zeynep Tunuslu, Emir Koç, Didem Cılga
Davet

Muhteşem Bir Defileye İmza Attılar

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Giyilebilir teknolojinin öncülerinden olan Ezra&Tuba, 2019 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nu Mercedes Benz Fashion Week İstanbul’da moda severlerle buluşturdu. İlhamını sarmaşıktan alan “ASHEKA” Koleksiyonu davetlilerin beğenisini kazandı.

EzraTuba defilesi 13. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında Quasar İstanbul’da yer alan Estetik International Winter Garden’da düzenlendi. Bu özel defileyi iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri izledi. Defile öncesinde yönetmen ve fotoğrafçı Nihat Odabaşı’nın “ASHEKA” koleksiyonu için çektiği moda filmi davetlilerin beğenisine sunuldu. Gecede Estetik International Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Cihantimur ile Ezra&Tuba’nın hazırladığı fotoğraf sergisi de davetlilerle buluştu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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