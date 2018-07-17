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Muharrem Eskiyapan ve Naz Aydın’dan Mutluluğa İlk Adım

Aras-Başak Tan, Elif-Can Akman
Aysel Akçay
Beril Çavuşoğlu
Can Çavuşoğlu
Cansu Pekşen, Zeki Çelik
Cazım-Aylin Özal
Müge-Cem Onar
Ceren Can
Dilek Güneş, Sema Üzer
Ece Müftüoğlu
Ece Naz Noyan
Eda Müftüoğlu
Selena-Ergin KARAKAŞ
Gülce Aydın, Tamer Ay
Gülennur-Cemal Aydın
Hakan-Mine Alp
Hayriye-Cenk Boyraz
Merve Kalemci Eyyüpoğlu
Mina Eskiyapan, Güler Tosunbayraktar
Murat Özdemir
Nazlı-Orbay Demir
Nesrin Kılavuz
Nuh-Sevgi Eskiyapan
Nur Eskiyapan
Pınar ŞEn
Rocio-Turay Gören
Sabiha Akman
Sibel Helvacıoğlu
Süreyya İşbaşaran, Dilek Güneş
Şermin Aldemir, Baran Yazıcı
Uğur-Nermin Doğan
Ünal-Selin Eskiyapan, Simge-Soner Eskiyapan
Zafer-Ahmet Çavuşoğlu
Davet, Düğün

Muharrem Eskiyapan ve Naz Aydın’dan Mutluluğa İlk Adım

yazan:
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Sanayici İş Adamı Muharrem Eskiyapan ile Avukat Naz Aydın JW Marriott Otel’de gerçekleşen görkemli bir nişan töreni ile evlilik yolunda ilk adımlarını attılar. Davete iş ve cemiyet hayatının tanınan simaları katıldı.

Nuh-Sevgi Eskiyapan çiftinin oğulları Sanayici İş Adamı Muharrem Eskiyapan ile Cemal-Gülennur Aydın çiftinin kızları Avukat Naz Aydın nişanlarını görkemli bir törenle JW Marriott Otel’de yaptı. Törende genç çifti aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Gelen konukları kapıda karşılayan aileler katılım gösterip kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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