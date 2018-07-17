Muharrem Eskiyapan ve Naz Aydın’dan Mutluluğa İlk Adım
Sanayici İş Adamı Muharrem Eskiyapan ile Avukat Naz Aydın JW Marriott Otel’de gerçekleşen görkemli bir nişan töreni ile evlilik yolunda ilk adımlarını attılar. Davete iş ve cemiyet hayatının tanınan simaları katıldı.
Nuh-Sevgi Eskiyapan çiftinin oğulları Sanayici İş Adamı Muharrem Eskiyapan ile Cemal-Gülennur Aydın çiftinin kızları Avukat Naz Aydın nişanlarını görkemli bir törenle JW Marriott Otel’de yaptı. Törende genç çifti aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Gelen konukları kapıda karşılayan aileler katılım gösterip kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
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