Modern Zamanın Aşk Yansımaları
Ünlü sanatçı Mevlüt Akyıldız, İş Bankası’nın Ankara’da açtığı İktisadi ve İdari Bilimler Müzesi içerisinde bulunan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi alanında Ankaralılar ile buluştu.
Dil, ironi,Alegori üç ana aks ile resim sanatını icra eden Mevlüt Akyıldız, gördüklerini karikatürden desene, pastelden yağlı boyaya, tuvalden camaltı resme ve heykele bir çok alanda aktarıyor. Camaltı resimlerinin ve heykellerinin yer aldığı sergi ile konuklarını karşılayan Mevlüt Akyıldız, 31 Ağustos tarihine kadar sanat severler ile buluşmaya devam edecek. Ulus’un tarihi dokusu içerisinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi bir birinden ünlü sanatçıları buluşturmaya devam edecek.
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