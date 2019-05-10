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Modern Zamanın Aşk Yansımaları

Modern Zamanın Aşk Yansımaları
Modern Zamanın Aşk Yansımaları
Modern Zamanın Aşk Yansımaları
Modern Zamanın Aşk Yansımaları
Modern Zamanın Aşk Yansımaları
Modern Zamanın Aşk Yansımaları
Modern Zamanın Aşk Yansımaları
Modern Zamanın Aşk Yansımaları
Davet

Modern Zamanın Aşk Yansımaları

yazan:
18
Okuma süresi 1 dakika

Ünlü sanatçı Mevlüt Akyıldız, İş Bankası’nın Ankara’da açtığı İktisadi ve İdari Bilimler Müzesi içerisinde bulunan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi alanında Ankaralılar ile buluştu.

Dil, ironi,Alegori üç ana aks ile resim sanatını icra eden Mevlüt Akyıldız, gördüklerini karikatürden desene, pastelden yağlı boyaya, tuvalden camaltı resme ve heykele bir çok alanda aktarıyor. Camaltı resimlerinin ve heykellerinin yer aldığı sergi ile konuklarını karşılayan Mevlüt Akyıldız, 31 Ağustos tarihine kadar sanat severler ile buluşmaya devam edecek. Ulus’un tarihi dokusu içerisinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi bir birinden ünlü sanatçıları buluşturmaya devam edecek.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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