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Moda ve Teknoloji Sanatla Buluştu

Neslihan Sabancı
Arzu Sabancı
Işıl Recber
Ayşegül Uluç
Feryal Gülman
Mert Gürsoy, DaeHyun Kim, Demet Sabancı Çetindoğan
Mert Gürsoy, DaeHyun Kim, Merih Turan, Demet Sabancı Çetibdoğan, Feryal Gülman, Sibel Kerimoğlu
Zafer Kozanoğlu
Demet Sabancı Çetindoğan, Cevdet Çetindoğan
Ekrem Cevheroğlu, Murat Ektiren
Meltem Demir
Ayşegül Uluç
Sema Basa
Ece Vahapoğlu
Heves Ekinci
Sibel Kerimoğlu
Cansen Yeni
Zeynep Germen
Gülnur Güneş
Davet

Moda ve Teknoloji Sanatla Buluştu

yazan:
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Samsung The Frame’in Türkiye lansmanı ikonik Fransız Galeries Lafayette’te yapılan bir davetle tanıtıldı.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ve Demsa Group YKB Vekili Demet Sabancı Çetindoğan ev sahipliğinde gerçekleşen davete tasarım, cemiyet ve iş dünyasından Arzu Sabancı, Işıl Reçber, Neslihan Sabancı, Feryal Gülman, Zafer Kozanoğlu gibi isimler yoğun ilgi gösterdi.Estetik tasarımıyla öne çıkan ve kapatıldığında sanat moduna geçip bir tablo gibi görünen The Frame sanatseverler tarafından oldukça beğenildi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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