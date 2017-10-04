Moda ve Teknoloji Sanatla Buluştu
Samsung The Frame’in Türkiye lansmanı ikonik Fransız Galeries Lafayette’te yapılan bir davetle tanıtıldı.
Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ve Demsa Group YKB Vekili Demet Sabancı Çetindoğan ev sahipliğinde gerçekleşen davete tasarım, cemiyet ve iş dünyasından Arzu Sabancı, Işıl Reçber, Neslihan Sabancı, Feryal Gülman, Zafer Kozanoğlu gibi isimler yoğun ilgi gösterdi.Estetik tasarımıyla öne çıkan ve kapatıldığında sanat moduna geçip bir tablo gibi görünen The Frame sanatseverler tarafından oldukça beğenildi.