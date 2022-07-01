Moda ve Cemiyet Hayatını Buluşturan Davet
Konsept dünya markaları ile tasarımcıları belli temalarla bir araya getiren Mert Aslan Presents; İstanbul’da düzenlenen eğlenceli etkinlikte moda ve cemiyet hayatıyla buluştu.
Markalarla tasarımcıları bir araya getiren Mert Aslan Presents; The Ritz Carlton İstanbul, Miles&Smiles, QNB Finansbank ve QNB First’ün ana sponsorluğunda moda severlerle buluştu. Brunch’la başlayan İstanbul’daki davet iş, moda ve cemiyet hayatının ünlü simalarının katılımıyla iki gün boyunca devam etti.
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