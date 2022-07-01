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Moda ve Cemiyet Hayatını Buluşturan Davet

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Davet

Moda ve Cemiyet Hayatını Buluşturan Davet

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Konsept dünya markaları ile tasarımcıları belli temalarla bir araya getiren Mert Aslan Presents; İstanbul’da düzenlenen eğlenceli etkinlikte moda ve cemiyet hayatıyla buluştu.

Markalarla tasarımcıları bir araya getiren Mert Aslan Presents; The Ritz Carlton İstanbul, Miles&Smiles, QNB Finansbank ve QNB First’ün ana sponsorluğunda moda severlerle buluştu. Brunch’la başlayan İstanbul’daki davet iş, moda ve cemiyet hayatının ünlü simalarının katılımıyla iki gün boyunca devam etti. 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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