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Moda Severler Buluştu

Tuba-Ezra Çetin
Demet Sabancı Çetindoğan
Birim Bayraktar
Ayşe Slovgt
Figen Babaoğlu
İrem Demirer
Öznur Yakın
Sinem Yıldırım
Simge Telman
Sema Basa
Ayla Öztürk, Nuray Fenercioğlu
Arzu Kunt
Davet

Moda Severler Buluştu

yazan:
27
Okuma süresi 1 dakika

Bağımsız tasarımları ile her zaman sınırları zorlayan yenilikçi Ezra Tuba Harvey Nichols’da benzersiz bir moda şovuna imza attı.

Stil ve yaratıcılığın önplanda olduğu koleksiyon, moda severlerden tam not aldı. Harvey Nichols ev sahipliğinde gerçekleşen muhteşem defileye; iş, sanat ve cemiyet hayatından değerli isimler katıldı. İlhamını, her zaman yürünmeyen yollarda yürüyen, güçlü kadınlardan alan Ezra Tuba, kış koleksiyonunda detaylarda gizli şıklığı ön plana çıkartıyor. Sürdürülebilir ve doğa dostu kumaş kullanımları ile yenilikçi tavrını ortaya koyuyor.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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