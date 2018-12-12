Moda Severler Buluştu

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Bağımsız tasarımları ile her zaman sınırları zorlayan yenilikçi Ezra Tuba Harvey Nichols’da benzersiz bir moda şovuna imza attı.

Stil ve yaratıcılığın önplanda olduğu koleksiyon, moda severlerden tam not aldı. Harvey Nichols ev sahipliğinde gerçekleşen muhteşem defileye; iş, sanat ve cemiyet hayatından değerli isimler katıldı. İlhamını, her zaman yürünmeyen yollarda yürüyen, güçlü kadınlardan alan Ezra Tuba, kış koleksiyonunda detaylarda gizli şıklığı ön plana çıkartıyor. Sürdürülebilir ve doğa dostu kumaş kullanımları ile yenilikçi tavrını ortaya koyuyor.