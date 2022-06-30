Moda Severler Buluştu
İtalyan moda markası, yaz için hazırlanan güneş gözlüğü koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sundu. İstanbul’da gerçekleştirilen tanıtım davetine iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katılım gösterdi.
Fendi, 2022 İlkbahar-Yaz güneş gözlüğü koleksiyonunu Thelios iş birliğiyle İstanbul’daki butiğinde gerçekleştirdiği bir davetle tanıttı. İş, sanat ve cemiyet hayatının tanınan simalarını bir araya getiren etkinlikte konuklar yeni koleksiyonu yakından inceleme fırsatı buldu.
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