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Moda Severler Buluştu

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Arzu Kunt
Davet

Moda Severler Buluştu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

İtalyan moda markası, yaz için hazırlanan güneş gözlüğü koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sundu. İstanbul’da gerçekleştirilen tanıtım davetine iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katılım gösterdi.

Fendi, 2022 İlkbahar-Yaz güneş gözlüğü koleksiyonunu Thelios iş birliğiyle İstanbul’daki butiğinde gerçekleştirdiği bir davetle tanıttı. İş, sanat ve cemiyet hayatının tanınan simalarını bir araya getiren etkinlikte konuklar yeni koleksiyonu yakından inceleme fırsatı buldu. 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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