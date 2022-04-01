Miss Dalida Ankara’da

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Türkiye’de ve dünyanın çeşitli noktalarında altmış beşe yakın satış noktası bulunan, fonksiyonel ve zamansız tasarımlarla fark yaratan Miss Dalida, Türkiye’deki ikinci mağazasının kapılarını Ankara Armada AVM’de, MAG PR Solutions katkılarıyla düzenlenen şık bir davet ile açtı.

Renklerin dünyasından aldığı ilhamla tasarlanan ve moda sektörüne getirdiği yenilikler ile adından söz ettiren Miss Dalida, İstanbul Nişantaşı’ndan sonra ikinci mağazasını MAG PR Solutions ev sahipliğinde gerçekleşen şık bir davetle açtı. Modern, şehirli kadının sosyal ve günlük yaşantısına konfor ve şıklığı bir arada sunan Miss Dalida’nın açılış davetine başkentin cemiyet, sanat, moda ve iş hayatının önde gelen isimleri katıldı. Kadınlara ferah bir ortamda keyifli bir alışveriş imkânı sunan Miss Dalida, davetlilerden tam not aldı. Davette canlı müzik eşliğinde sohbet eden konuklar, şıklıklarıyla da göz doldurdu.