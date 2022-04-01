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Miss Dalida Ankara’da

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Davet

Miss Dalida Ankara’da

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Türkiye’de ve dünyanın çeşitli noktalarında altmış beşe yakın satış noktası bulunan, fonksiyonel ve zamansız tasarımlarla fark yaratan Miss Dalida, Türkiye’deki ikinci mağazasının kapılarını Ankara Armada AVM’de, MAG PR Solutions katkılarıyla düzenlenen şık bir davet ile açtı.

Renklerin dünyasından aldığı ilhamla tasarlanan ve moda sektörüne getirdiği yenilikler ile adından söz ettiren Miss Dalida, İstanbul Nişantaşı’ndan sonra ikinci mağazasını MAG PR Solutions ev sahipliğinde gerçekleşen şık bir davetle açtı. Modern, şehirli kadının sosyal ve günlük yaşantısına konfor ve şıklığı bir arada sunan Miss Dalida’nın açılış davetine başkentin cemiyet, sanat, moda ve iş hayatının önde gelen isimleri katıldı. Kadınlara ferah bir ortamda keyifli bir alışveriş imkânı sunan Miss Dalida, davetlilerden tam not aldı. Davette canlı müzik eşliğinde sohbet eden konuklar, şıklıklarıyla da göz doldurdu.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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