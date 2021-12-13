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Misela’dan Yeni Koleksiyon

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Davet

Misela’dan Yeni Koleksiyon

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Serra Türker’in Misela markası için düzenlediği lansman daveti, cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Genç iş kadını Serra Türker, markası Misela’nın yeni koleksiyonunu tanıttı. Türker, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yepyeni bir kategori ile modaseverlerle buluştu. Çantalar ve aksesuarlardan sonra ev kategorisinden zamansız parçalar da özel davette yerini aldı. “Misela Living” kategorisinde başlangıç olarak; Misela’nın imza kokuları ile hazırlanmış özel mumlar, Amerikan servisleri, tepsiler ve bardak altlıklarını misafirlerin beğenisine sunuldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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