Misela’dan Yeni Koleksiyon
Serra Türker’in Misela markası için düzenlediği lansman daveti, cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.
Genç iş kadını Serra Türker, markası Misela’nın yeni koleksiyonunu tanıttı. Türker, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yepyeni bir kategori ile modaseverlerle buluştu. Çantalar ve aksesuarlardan sonra ev kategorisinden zamansız parçalar da özel davette yerini aldı. “Misela Living” kategorisinde başlangıç olarak; Misela’nın imza kokuları ile hazırlanmış özel mumlar, Amerikan servisleri, tepsiler ve bardak altlıklarını misafirlerin beğenisine sunuldu.
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