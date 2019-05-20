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Minikler Anneleri İçin Koku Tasarladı

Ayşe Kucuroğlu
Bade İşçil
Burçin Abdullah
Burçin Abdullah
Ece Erken
Hande Ataizi
Okan-Zeynep Karacan
Özlem Yıldız
Davet

Minikler Anneleri İçin Koku Tasarladı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Türkiye’nin ilk yumuşatıcısı Vernel, 100 güne kadar kalıcı ferahlık sağlayan yeni Vernel Max serisini annelere özel bir etkinlikle tanıttı. Etiler Happy Nest’te gerçekleşen davete tanınan influencer’ların yanı sıra Ayşe Kucuroğlu, Bade İşçil, Burçin Abdullah, Ece Erken, Hande Ataizi, Okan Karacan ve Özlem Yıldız gibi önemli isimler de çocuklarıyla birlikte katıldı.

Türk Henkel adına Vernel Marka Müdürü Miray Sarı’nın konuşması ve ürün sunumu ile başlayan davette; Ayşe Kucuroğlu, Bade İşçil, Burçin Abdullah, Ece Erken, Hande Ataizi, Okan Karacan ve Özlem Yıldız’ın çocukları da influencer’ların çocukları ile birlikte anneler için gerçekleştirilen atölye çalışmasında yer aldı. Minikler, istedikleri çiçekleri seçerek koku uzmanı eşliğinde, annelerine özel Vernel kokusu hazırladı ve böylece annelerine çok farklı bir Anneler Günü hediyesi verdi. Etkinlikte anne ve çoçuklarının fotograflarının basıldıgı özel Vernel Max’lar ile katılımcılara hediye edildi.

Yeni Vernel Max serisi, konsantre formülü ile giysilerde 100 güne kadar kalıcı ferahlık ve yumuşaklık sağlıyor. Farklı koku alternatifleriyle tüketicilere hem ferah hem de parfümlü anlar yaşatıyor. Yıllardır hanımların vazgeçemediği Vernel yumuşaklığı ile de çamaşırlarınızın daha dayanıklı olmasına yardımcı oluyor. Vernel Max sayesinde; çamaşırların ömrü uzarken, kolayca ütüleniyor ve daha hızlı kuruyor.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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