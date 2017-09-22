Michael Kors Collection Runway Show

yazan: MAG 20

GERÇEKLEŞEN SPRING 2018 MICHAEL KORS COLLECTION RUNWAY SHOW’A KATILAN BİRÇOK ÜNLÜ DAVETLİ TERCİHLERİNİ MICHAEL KORS’TAN YANA KULLANDI.

Nicole Kidman defileye Michael Kors Collection Resort 2018 koleksiyonundan safir mavisi – siyah renkli ipek ve çiçek işlemeli elbise ve Michael Kors Collection beyaz Jacqueline deri sandalet ile katıldı.

Naomi Watts, Michael Kors Collection Resort 2018 koleksiyonundan sarı-siyah çiçek desenli krep elbise ve pareo tercih ederken kıyafetini MICHAEL Michael Kors koleksiyonundan dore tonlarındaki Lon güneş gözlükleri ile tamamladı.

Catherine Zeta-Jones Fall 2017 Michael Kors Collection koleksiyonundan seçtiği siyah asimetrik kesim elbisesini siyah deri kemeri ve gece çantası ile tamamlarken siyah Roswell deri sandaletleri ise Transeason 2017 Michael Kors Collection koleksiyonundandı.

Carys Zeta Douglas defileye Resort 2018 Michael Kors Collection koleksiyonundan omuzlarını açık bırakan siyah üst ile sarı ve dore çiçek desenli eteği ile katıldı. Siyah Niki deri sandaletleri ve timsah derisi gece çantası ise Fall 2017 Michael Kors Collection koleksiyonundandı.

Sara Bareilles tercihini Spring 2018 Michael Kors Collection’dan siyah beyaz ince ipek kumaşlı elbiseden yana kullandı.

Yang Mi tercihini Fall 2017 Michael Kors Collection koleksiyonundan seçtiği camel renkli elbisesini siyah renkli merino yünüyle tasarlanan kazağı ve deri kemeri ile tamamladı. Ayakkabı tercihini ise Michael Kors Collection’dan siyah renkli Jacqueline deri sandaletlerden yana yaptı.

Chiara Ferragni dore ve camel renkli çita desenli metalik bluzu ve eteğini Fall 2017 Michael Kors Collection’dan seçti.

Gala Gonzalez defileye Transeason 2017 Michael Kors Collection’dan seçtiği siyah-beyaz pamuklu bluzu ve siyah yün karışımı pantolonu ile katılırken kıyafetini Fall 2017 Michael Kors Collection’dan siyah deri topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Thylane Blondeau defileye Transeason 2017 Michael Kors Collection’dan seçtiği dore leopar lame bluz ve Samantha yün pantolon ile katıldı. Aksesuar seçiminde de Fall 2017 Michael Kors Collection’dan kahverengi Niki deri sandaletler ve yeşil renkli Mia timsah derisi çanta vardı.

Cami Morrone Fall 2017 Michael Kors Collection’dan seçtiği camel renkli işlemeli ipek elbisesi, yün karışımı pantolonu ve suet kemeri ile göz kamastırıyordu.

Gabriel-Kane Day-Lewis, Michael Kors Mens Fall 2017’dan kahverengi yarış ceketi ve ekru renkli

Parker slim-fit kot pantolonu ile görüldü.

Nell Diamond, Transeason 2017 Michael Kors Collection’dan siyah-beyaz ipek işlemeli bir elbise tercih etti.

Sofia Sanchez de Betak, defileye Transeason 2017 Michael Kors Collection’dan eskitilmiş beyaz deri yelek ve siyah pumuklu kumaştan bir etekle katıldı.

Mark Chao Michael Kors Mens Fall 2017’dan taşlaşmış slim-fit blazer ceket ve pantolonunu yine slim-fit beyaz bir tshirt ile tamamladı.

Clara McGregor, defileye Transeason 2017 Michael Kors Collection’dan siyah çiçek işlemeli bluz ve pantolon ile katılırken kıyafetini Fall 2017 Michael Kors Collection koleksiyonundan kahverengi timsah derisi gece çantası ve siyah Jacqueline deri sandalet ile tamamladı.

Harley Viera-Newton Fall 2017 Michael Kors Collection’dan seçtiği kahverengi leopar ceket ve eteğini kaşmir kazağı ve kahverengi Niki deri sandaletleri ile tamamlarken Michael Kors Collection’dan kahverengi Mia timsah derisi çantayı aksesuar olarak seçti.

Ami, MICHAEL Michael Kors Fall 2017’dan siyah-gümüş metal leopard bomber ceket ve mini etek giydi.

Aya MICHAEL Michael Kors Fall 2017 koleksiyonundan siyah-gri leopar jakarlı elbise seçti.