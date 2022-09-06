Miami’nin Projeleri Tanıtıldı
Amerika’nın lüks gayrimenkul şirketi, Miami’nin NoMad Residences Wynwood, Casa Bella by B&B Italia ve The St. Regis Residences Miami isimli projelerini Bodrum ve İstanbul’da düzenlediği davetlerle tanıttı.
Amerika’daki lüks gayrimenkul şirketlerinden Related Group’un Miami’de hayata geçirdiği projelerini tanıttığı davetlere iş ve cemiyet hayatından seçkin isimler katılım gösterdi. Birbirinden değerli konukların ağırlandığı davetlerde Related Group Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicholas Pèrez konuşma yaptı.
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