En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris dvd motor-sporlari bulten kitap mag-new-york tiyatro digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala video odul-toreni decotrend konser balo saglik bakim kapak-konusu defile trendy tercihler sanat mekan sergi stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Miami’nin Projeleri Tanıtıldı

blank
Hülya Uyar, Merve Gümüşyazıcı, Mergül İhtiyaroğlu
blank
Bianca Somer
blank
Nicholas Pérez-Patrick Campbell
miaminin-projeleri-tanitildi
Şebnem Dinçgör
blank
Nilgün Esinli
blank
Mehmet Nane-Gül Nane
blank
Fatih Karaca-Sadettin Saran
blank
Esra Erandan
Davet

Miami’nin Projeleri Tanıtıldı

yazan:
17
Okuma süresi 1 dakika

Amerika’nın lüks gayrimenkul şirketi, Miami’nin NoMad Residences Wynwood, Casa Bella by B&B Italia ve The St. Regis Residences Miami isimli projelerini Bodrum ve İstanbul’da düzenlediği davetlerle tanıttı.

Amerika’daki lüks gayrimenkul şirketlerinden Related Group’un Miami’de hayata geçirdiği projelerini tanıttığı davetlere iş ve cemiyet hayatından seçkin isimler katılım gösterdi. Birbirinden değerli konukların ağırlandığı davetlerde Related Group Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicholas Pèrez konuşma yaptı.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Belirgin hedonizm ile karakterize edilen Valentino Escape 2022 Koleksiyonu, Bodrum’da Maison Valentino ve Beymen iş birliğiyle kutlandı.   Maison

Davet

Başarılı projelerin yaratıcısı Pernod Ricard Türkiye, İstanbul’da yirminci yılına özel gösterişli bir gala gerçekleştirdi. “Keyifli Anların Yaratıcıları”

Davet

Estée Lauder, ikonik parfümü Bronze Goddess Nuit’nin yeni kokusunu, Sonbahar-Kış 2022 Moeva London koleksiyonuyla birlikte özel bir

%d blogcu bunu beğendi: