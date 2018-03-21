Metin Hara Yeni Kitaplarının Lansmanını Gerçekleştirdi

yazan: MAG 30

“Sence iyilik ne zaman kazanacak?” söylemiyle yola çıkan ve bu konuda iki yeni kitap hazırlayan Metin Hara, kitaplarının yolculuğunu özel bir lansmanla D&R Kanyon’da anlattı.

Kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R birbirinden değerli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Yazar ve Konuşmacı Metin Hara sürekli olumsuz duygulara saplanan, saldırgan tavırlar sergileyen ve şikâyet eden zihniyeti konu alan,ekibiyle birlikte hazırladığı “İyiliğin Hareket Hali” ve “İyiliğin Bilim Hali”kitaplarıyla D&R Kanyon’da okuyucularıyla buluştu.

“İyiliğin Hareket Hali” kitabında kişilerin bireysel olarak yapabilecekleri ve kendi iyi olma halinden başlayarak bireyi etrafı için iyilik yapmaya yöneltecek 7 ana konu başlığı altında 210 kolay uygulanabilecek mikro aksiyon anlatılıyor. “İyiliğin Bilim Hali” kitabında ise pek çok farklı ülkede yapılan bilimsel araştırmalar ışığında insana iyi gelen şeyler 210 makale üzerinden aktarılıyor. Metin Hara kitapların hazırlanış yolculuğunu şu sözlerle dile getirdi; ‘’Biz bu kitapları hazırlarken şöyle bir yerden yola çıktık iyilik yapmak isteyenlerin karşısında iki muhalif düşünce var, biri insanoğlu kötüdür bunu kabul et diyenler, diğeri de insanoğlu sen mi değiştireceksin? yoksa ben mi değiştireceğim? sistem böyle diyenler aslında bu kitaplar bu sorulara cevap vermek için yazıldı.’’

Ömür Gedik, Ceylan Çapa, Nihat Odabaşı, İskender Paydaş, Işıl Reçber gibi iş,sanat, cemiyet dünyasından çok sayıda davetlide etkinliğe katılan isimler arasında yer alıyor.

Metin Hara, bu iki kitabıyla sadece kişileri değil; kurumları, şirketleri, firmaları da iyilik yapmaya davet ediyor. Ayrıca kitaplardan elde edilen gelirin bir kısmı Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) aktarılacak.