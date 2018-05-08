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Met Gala 2018’in Kırmızı Halısında Şıklık Yarışı

Jennifer Lopez
Alessandro Michele, Lana Del Rey, Jared Leto
Amal Clooney, George Clooney
Amal Clooney
Amanda Seyfried, Thomas Sadoski
Amanda Seyfried
Amber Heard
Anna Wintour
Ariana Grande
Bella Hadid
Bella Hadid
Donatella Versace
Doutzen Kroes
Grimes, Elon Musk
Gary Oldman, Gisele Schmidt
Hailey Baldwin, Shawn Mendes
İngiltere Prensesi Beatrice
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Liza Koshy
Madonna
Miley Cyrus
Olivia Munn
Rita Ora
Rita Ora
Scarlett Johansson
Selena Gomez
Uma Thurman
Davet, Gala

Met Gala 2018’in Kırmızı Halısında Şıklık Yarışı

yazan:
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Yılın en önemli moda etkinliği olarak bilinen Met Gala, ABD’nin New York şehrinde düzenlendi. Her yıl Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinliğin bu yılki teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlendi.

ABD Vogue’un Şef Editörü Anna Vintour tarafından yönetilen etkinliği bu yıl Donatella Versace, Amal Clooney ve Rihanna sunuyor. Selena Gomez, Amber Heard, George Clooney, Amal Clooney, Bella Hadid, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Hailey Baldwin, Kim Kardashian, Uma Thurman, Amanda Seyfried, Olivia Munn gibi moda ve gösteri dünyasının pek çok ünlü ismi gecede boy gösterdi. İşte Met Gala 2018’in kırmızı halısından kareler…

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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