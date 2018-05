Met Gala 2018’in Kırmızı Halısında Şıklık Yarışı

yazan: MAG 3

Yılın en önemli moda etkinliği olarak bilinen Met Gala, ABD’nin New York şehrinde düzenlendi. Her yıl Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinliğin bu yılki teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlendi.

ABD Vogue’un Şef Editörü Anna Vintour tarafından yönetilen etkinliği bu yıl Donatella Versace, Amal Clooney ve Rihanna sunuyor. Selena Gomez, Amber Heard, George Clooney, Amal Clooney, Bella Hadid, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Hailey Baldwin, Kim Kardashian, Uma Thurman, Amanda Seyfried, Olivia Munn gibi moda ve gösteri dünyasının pek çok ünlü ismi gecede boy gösterdi. İşte Met Gala 2018’in kırmızı halısından kareler…