Meşale Çarşısı Markaları Ağırladı

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TED Meşale Çarşısı, Swissotel Ankara’da gerçekleşti.

Türk Eğitim Derneği’nin gönüllü komitelerinden Sosyal Hizmetler Komitesi tarafından, TED burs sistemini tanıtmak ve sisteme kaynak yaratmak amacıyla her yıl düzenlenen TED Meşale Çarşısı’nda Ankara ve İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimleri ve çok sayıda yardımsever buluştu. Önemli isimlerin stant açtığı ve çok sayıda Kolejlinin katıldığı kermes tüm gün devam etti. İstanbul, İzmir ve Ankara’dan önemli isim ve markaların bir araya geldiği Meşale Çarşısı’nda elde bağışlar TED’in “10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” burs fonuna aktarıldı.