Mesa Golf Cup Turnuvası Sona Erdi

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Kemer Country Club’daki golf turnuvası gayrimenkul sektörünün ‘kalite’ ve ‘güven’ ile anılan köklü markası MESA’nın sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahası, İstanbul’da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübü’ndeki MESA GOLF CUP Turnuvasına, birbirinden seçkin 250 isim katıldı. Belgrad Ormanı’nın tepelerinde inşa edilen orman, gölet ve gölet boyunca ustaca şekillendirilmiş tepelerden geçen sahada yapılan MESA GOLF CUP Turnuvasına aralarında Osman Müftüoğlu, Nihat Özdemir, Hamit Altıntop’un bulunduğu iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Turnuva gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu. Turnuvada ayrıca Babalar gününe özel “Mesa Golf Cup Babalar Günü Özel Ödülü” verildi.

Mesa’nın 50 yıllık kalite ve deneyiminin yansıması olan MESA BODRUM DEMİRBÜKÜ ve MESA ORMAN projelerinin tanıtıldığı turnuva boyunca, davetliler ayrıca ikramlar, gala yemeği ve DJ performansı ile de MESA GOLF CUP’ta keyifli zaman geçirdi.

Çocuklar Unutulmadı

3 gün boyunca süren Golf Federasyonuna bağlı gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Geleceğin golfçüleri çocuklara yönelik olarak 14 Haziran’da ayrı bir turnuva düzenlendi. Mesa Golf Cup kapsamında turnuvaya gelen davetlilere ayrıca usta hocalar eşliğinde gün boyu süren golf atış eğitimleri verildi.