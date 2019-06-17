En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art gezi mobilya-dekorasyon golf astroloji spor sinema kapak-konusu gala muzik video odul-toreni decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat sergi mekan stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Mesa Golf Cup Turnuvası Sona Erdi

Yiğit Boysanoğlu, Binnur Egeli, Erol Şimşek
Erdem Kıramer, Esin Başkaya, Erol Şimşek
Cem Ergüven, Erdem Kıramer
Cem Ergüven, Rasih Öztürkmen, Ömer Öztürkmen, Erol Şimşek
Nihat Özdemir, Mehmet Ziylan, Erol Şimşek
Yiğit Boysanoğlu, Nonita Chand, Erol Şimşek
Davet

Mesa Golf Cup Turnuvası Sona Erdi

yazan:
2
Okuma süresi 1 dakika

Kemer Country Club’daki golf turnuvası gayrimenkul sektörünün ‘kalite’ ve ‘güven’ ile anılan köklü markası MESA’nın sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahası, İstanbul’da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübü’ndeki MESA GOLF CUP Turnuvasına, birbirinden seçkin 250 isim katıldı. Belgrad Ormanı’nın tepelerinde inşa edilen orman, gölet ve gölet boyunca ustaca şekillendirilmiş tepelerden geçen sahada yapılan MESA GOLF CUP Turnuvasına aralarında Osman Müftüoğlu, Nihat Özdemir, Hamit Altıntop’un bulunduğu iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Turnuva gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu. Turnuvada ayrıca Babalar gününe özel “Mesa Golf Cup Babalar Günü Özel Ödülü” verildi.

Mesa’nın 50 yıllık kalite ve deneyiminin yansıması olan MESA BODRUM DEMİRBÜKÜ ve MESA ORMAN projelerinin tanıtıldığı turnuva boyunca, davetliler ayrıca ikramlar, gala yemeği ve DJ performansı ile de MESA GOLF CUP’ta keyifli zaman geçirdi.

Çocuklar Unutulmadı

3 gün boyunca süren Golf Federasyonuna bağlı gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Geleceğin golfçüleri çocuklara yönelik olarak 14 Haziran’da ayrı bir turnuva düzenlendi. Mesa Golf Cup kapsamında turnuvaya gelen davetlilere ayrıca usta hocalar eşliğinde gün boyu süren golf atış eğitimleri verildi.

0
Etiketler:
, , , , ,
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, bu sene Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Buddha-Bar Beach Bodrum

Davet

Sayın Fikret Ünlü onuruna düzenlenen 3. Sirene Luxury Hotel Bodrum Golf Turnuvası Bodrum Golf Club’da golf severleri

Davet

Bu yıl ilk kez Turkcell Platinum’un desteğiyle Klassis Golf Kulübü’nde gerçekleştirilen Turkcell Platinum Golf Challenge, 200’e yakın

%d blogcu bunu beğendi: