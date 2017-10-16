Mert Aslan Presents Welcoming New Season
Konsept dünya markaları ile tasarımcıları belli temalarla bir araya getiren yepyeni bir alışveriş konsepti olan ‘MERT ASLAN PRESENTS WELCOMING NEW SEASON ‘ etkinliği Raffles İstanbul Zorlu Center’da meraklılarıyla buluştu.
Pek çok farklı kategoriden markanın bir araya gelmesiyle gerçekleşen ‘MERT ASLAN PRESENTS WELCOMING NEW SEASON‘ etkinliği modanın ve akıllı alışverişin yeni adresi oldu. Hayatın her anına hitap eden ‘MERT ASLAN PRESENTS WELCOMING NEW SEASON‘ Raffles İstanbul Zorlu Center’da gerçekleşti. Katılımcıların ve ziyaretçilerin keyifli bir alışveriş deneyimi yaşadığı etkinliğe moda camiasının yanı sıra, cemiyet ve televizyon dünyasının tanınmış simalarının da yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Çağla Şıkel, Yasemin Özilhan, Gül Gölge Saygı, Feryal Gülman, Etel Baler, Pınar Altuğ gibi isimler katıldı.
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