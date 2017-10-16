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Mert Aslan Presents Welcoming New Season

Çağla Şikel
Esra Türker
Melis Veryeri Bayık, Mert Aslan, Meral Veryeri Tabak
Mert Aslan
Mert Aslan, Zeynep Ilıcalı
Nazlı Keçeli
Pınar Altuğ Atacan
Yasemin Özilhan
Yelda Demirören
Davet

Mert Aslan Presents Welcoming New Season

yazan:
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Konsept dünya markaları ile tasarımcıları belli temalarla bir araya getiren yepyeni bir alışveriş konsepti olan ‘MERT ASLAN PRESENTS WELCOMING NEW SEASON ‘ etkinliği Raffles İstanbul Zorlu Center’da meraklılarıyla buluştu.

Pek çok farklı kategoriden markanın bir araya gelmesiyle gerçekleşen ‘MERT ASLAN PRESENTS WELCOMING NEW SEASON‘ etkinliği modanın ve akıllı alışverişin yeni adresi oldu. Hayatın her anına hitap eden ‘MERT ASLAN PRESENTS WELCOMING NEW SEASON‘  Raffles İstanbul Zorlu Center’da gerçekleşti. Katılımcıların ve ziyaretçilerin keyifli bir alışveriş deneyimi yaşadığı etkinliğe moda camiasının yanı sıra, cemiyet ve televizyon dünyasının tanınmış simalarının da yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Çağla Şıkel, Yasemin Özilhan, Gül Gölge Saygı, Feryal Gülman, Etel Baler, Pınar Altuğ gibi isimler katıldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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