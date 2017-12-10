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Mer’s Zorlu’da

Mer’s yeni mağazasını Zorlu Center’da açtı.

Aylin Tahincioğlu ve Meral Tahincioğlu Peltekçi
Açılış, Davet

Mer’s Zorlu’da

yazan:
24

Yurt içi ve yurt dışı platformlardaki başarısını daima genişletmek üzerine kurulu marka algısıyla yenilikçi ve rafine çizgilerin peşinden koşan takı markası Mer’s, kendi atölyelerinde üretilen göz dolduran tasarımlarıyla yeni mağazasını Zorlu Center’da açtı.

Aylin Tahincioğlu ve Meral Tahincioğlu Peltekçi’nin ortaklığında kurulan, yurt içi ve yurt dışı platformlardaki başarısını daima genişletmek üzere kurgulanan marka algısıyla yenilikçi ve rafine çizgilerin peşinden koşan bir marka olarak yola çıkan Mer’s Palladium ve Astoria AVM’den sonra üçüncü mağazasını Zorlu Center’da şık bir davetle açtı. İş ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimlerin adeta akın ettiği davette markanın en yeni koleksiyonları görücüye çıktı. Açılış daveti için tüm detaylar yakından ilgilenen Aylin Tahincioğlu ve Meral Tahincioğlu Peltekçi kusursuz bir ev sahipliğinin altına imza attılar.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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