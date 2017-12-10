Mer’s Zorlu’da

yazan: MAG 24

Yurt içi ve yurt dışı platformlardaki başarısını daima genişletmek üzerine kurulu marka algısıyla yenilikçi ve rafine çizgilerin peşinden koşan takı markası Mer’s, kendi atölyelerinde üretilen göz dolduran tasarımlarıyla yeni mağazasını Zorlu Center’da açtı.

Aylin Tahincioğlu ve Meral Tahincioğlu Peltekçi’nin ortaklığında kurulan, yurt içi ve yurt dışı platformlardaki başarısını daima genişletmek üzere kurgulanan marka algısıyla yenilikçi ve rafine çizgilerin peşinden koşan bir marka olarak yola çıkan Mer’s Palladium ve Astoria AVM’den sonra üçüncü mağazasını Zorlu Center’da şık bir davetle açtı. İş ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimlerin adeta akın ettiği davette markanın en yeni koleksiyonları görücüye çıktı. Açılış daveti için tüm detaylar yakından ilgilenen Aylin Tahincioğlu ve Meral Tahincioğlu Peltekçi kusursuz bir ev sahipliğinin altına imza attılar.