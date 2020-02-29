Melda Kosif Yeni Kitabı “Aynalı Tılsımlar Dükkanı”nı Tanıttı
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melda Kamhi Kosif, “Aynalı Tılsımlar Dükkanı” isimli kitabını imza gününde tanıttı.
Melda Kamhi Kosif’in, merakla beklenen “Aynalı Tılsımlar Dükkanı” isimli kitabının ilk imza gününde sevenleriyle bir araya geldi. Akmerkez D&R mağazasında gerçekleşen imza gününe yazar Melda Kamhi Kosif’in aile üyelerinin yanısıra cemiyet hayatından da çok sayıda ünlü isim katıldı. İmza gününe katılan konuklar yazarla bol bol sohbet edip “Aynalı Tılsımlar Dükkanı” kitabını imzalattılar. Melda Kamhi Kosif, kitabında sonsuz bir evrensel sistemi küçücük bir mum dükkânının içine sığabilen basit ama sert deneyimlerle anlatıyor.
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