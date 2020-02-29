En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi golf astroloji spor sinema muzik video gala odul-toreni kapak-konusu decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat sergi mekan stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Melda Kosif Yeni Kitabı “Aynalı Tılsımlar Dükkanı”nı Tanıttı

Melda Kamhi Kosif
Sanem Tezman
Sinan Kosif, Melda Kamhi Kosif
Süleyman Hasan Kosif, Melda Kamhi Kosif
Eda Kosif, Melda Kamhi Kosif
Hande Gamgam, Melda Kamhi Kosif
Lara Kamhi, Melda Kamhi Kosif
Emre Alkin, Melda Kosif
Mustafa Bal, Lara-Cefi-Yasemin Kamhi
Sanem Tezman, Melda Kamhi Kosif
Sinan Kosif, Melda Kamhi Kosif
Sinan Kosif
Begüm Karamahmutoğlu
Eda Melis Kosif
Emre Alkin
Fulya Cinisli
Hale-Cihan Kosif
Hasan-Meral Kosif
Hülya Eltemur
İpek Varol
Lara Kamfi
Melis-Derin-Burak Hatipoğlu
Hande Gamgam
Davet, Tanıtım

Melda Kosif Yeni Kitabı “Aynalı Tılsımlar Dükkanı”nı Tanıttı

yazan:
22
Okuma süresi 1 dakika

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melda Kamhi Kosif, “Aynalı Tılsımlar Dükkanı” isimli kitabını imza gününde tanıttı.

Melda Kamhi Kosif’in, merakla beklenen “Aynalı Tılsımlar Dükkanı” isimli kitabının ilk imza gününde sevenleriyle bir araya geldi. Akmerkez  D&R mağazasında gerçekleşen imza gününe yazar Melda Kamhi Kosif’in aile üyelerinin yanısıra cemiyet hayatından da çok sayıda ünlü isim katıldı. İmza gününe katılan konuklar yazarla bol bol sohbet edip “Aynalı Tılsımlar Dükkanı” kitabını imzalattılar. Melda Kamhi Kosif, kitabında sonsuz bir evrensel sistemi küçücük bir mum dükkânının içine sığabilen basit ama sert deneyimlerle anlatıyor.

0
Etiketler:
, , , , , ,
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu’nun, gelirini kız çocuklarının eğitimine katkı olarak aktardığı “Onların Öyküsü” kitabının ardından ikinci kez derlemeye

Röportaj

Farklı alanlara olan merakını işi haline getiren, çeşitli jenerasyonlara hitap eden Akademisyen ve Yazar Elif Özmenek Çarmıklı

Röportaj

İlk anı kitabı “Zamansız Hikayeler”i okurlarıyla buluşturan televizyon habercisi Erhan Karadağ ile meslek hayatına ve hafızasında yer etmiş keyifli

%d blogcu bunu beğendi: