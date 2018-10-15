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Melankolik Gün Batımı Pilevneli’de

Murat Pilevneli,Aslı Pamir
Wilfried-Milleida Tursic
Feryal Gülman
Elif Dürüst
Zeynep Üstünel
Esra Civelek
Burak Duruman-Mutlu Şimayli
İnci Aksoy
Davet

Melankolik Gün Batımı Pilevneli’de

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

İda Tursic & Wilfried Mille’nin yeni sergisi “Melankolik Gün Batımı”, Dolapdere’deki Pilevneli Galeri’de açıldı

Fransız sanatçılar İda Tursic & Wilfried Mille’nin yeni çalışmalarının yer aldığı “Melankolik Gün Batımı” adlı kişisel sergisi Dolapdere’deki Pilevneli Galeri’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi açılışına, sosyete ve iş dünyasının sanat tutkunu ünlü isimleri katıldı. Pilevneli Gallery kurucusu Murat Pilevneli ve Fransız sanatçı ikilisi İda Tursic & Wilfried Mille’nin ev sahipliğindeki sergide, eserler büyük ilgi gördü.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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