Melankolik Gün Batımı Pilevneli’de
İda Tursic & Wilfried Mille’nin yeni sergisi “Melankolik Gün Batımı”, Dolapdere’deki Pilevneli Galeri’de açıldı
Fransız sanatçılar İda Tursic & Wilfried Mille’nin yeni çalışmalarının yer aldığı “Melankolik Gün Batımı” adlı kişisel sergisi Dolapdere’deki Pilevneli Galeri’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi açılışına, sosyete ve iş dünyasının sanat tutkunu ünlü isimleri katıldı. Pilevneli Gallery kurucusu Murat Pilevneli ve Fransız sanatçı ikilisi İda Tursic & Wilfried Mille’nin ev sahipliğindeki sergide, eserler büyük ilgi gördü.
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