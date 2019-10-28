Medicana Hastanesi’nden Farkındalık
Meme kanserine yönelik farkındalık oluşturulmanın amaçlandığı etkinlikte meme kanserinin sadece kadınları değil, erkekleri de etkileyebileceğinin altı çizildi.
Medicana International Ankara Hastanesi Başhekimi ve Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız düzenledikleri etkinlikte farklı bir şey yapmaya çalıştıklarını belirterek, yüzde 1 oranında dahi olsa erkeklerde de görülebileceğine vurgu yaptı. Etkinlikte, meme kanserine yakalanmış ve tedavi olmuş erkek hastaların, Jose Ferreira tarafından çekilen fotoğraflarından oluşan bir sergi yer aldı.
Bir Yorum Ekleyin