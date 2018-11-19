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Marriot’da Rüya Gibi Düğün

Gülennur-Cemal Aydın
Engin-Filiz Akın Su,Cem-Ayşegül Aydın
Seda-Can Çavuşoğlu
Alper-Begüm Kendirli
Aylin-Cazım Özal
Ahsen Demirci
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Yağız-Işıl Biçer
Yelda Doğancı-Murat Doğan
Perihan Uyar
Pınar Canalp
Pınar Şen-Atıl Açıkel
Seda Hamzaoğlu
Selen Başyazıcıoğlu
Sibel Helvacıoğlucu
Şermin Aldemir-Baran Yazıcı
Tuğçe Ezgi Tan
Davet, Düğün

Marriot’da Rüya Gibi Düğün

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ankaragücü Eski Başkanı Cemal Aydın ve Ankara Sosyal Yaşamının önde gelen isimlerinden Gülennur Aydın çiftinin kızı Gülce Aydın ve ESI Holding Yönetim Kurulu Üyesi Taner Ay, Jw Marriot Otel’de gerçekleşen rüya gibi bir düğünle dünya evine girdiler.

Sürprizlerle dolu bir tanışma hikâyesinin ardından kısa süre önce aile arasında nişanlanan çift Jw Marriot Otel’de düzenlenen bir düğünle dünya evine girdi. Düğünün organizasyonunu SAK Organizasyon üstlenirken gelin Gülce Aydın, geceye özel üç ayrı gelinlik giydi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren düğünde Aydın ve Ay ailesini dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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