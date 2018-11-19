Marriot’da Rüya Gibi Düğün

Okuma süresi 1 dakika

Ankaragücü Eski Başkanı Cemal Aydın ve Ankara Sosyal Yaşamının önde gelen isimlerinden Gülennur Aydın çiftinin kızı Gülce Aydın ve ESI Holding Yönetim Kurulu Üyesi Taner Ay, Jw Marriot Otel’de gerçekleşen rüya gibi bir düğünle dünya evine girdiler.

Sürprizlerle dolu bir tanışma hikâyesinin ardından kısa süre önce aile arasında nişanlanan çift Jw Marriot Otel’de düzenlenen bir düğünle dünya evine girdi. Düğünün organizasyonunu SAK Organizasyon üstlenirken gelin Gülce Aydın, geceye özel üç ayrı gelinlik giydi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren düğünde Aydın ve Ay ailesini dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı.