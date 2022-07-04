Markanın Yeni Yüzü Oldu
Türk mücevher markası Mevaris’in yeni koleksiyonunun tanıtımı için, oyuncu Gülcan Arslan ev sahipliğinde, İstanbul’da özel bir davet düzenlendi. Davete iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.
Oyuncu Gülcan Arslan, reklam yüzü olduğu mücevher markasının yaz koleksiyonu için Fatoş Altınbaş ile iş birliği yaparak bir davet düzenledi. İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren İstanbul’daki özel davette keyifli vakit geçiren konuklar, aynı zamanda markanın yeni koleksiyonunu yakından inceleme fırsatı buldu.
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