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Markanın Yeni Yüzü Oldu

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Davet

Markanın Yeni Yüzü Oldu

yazan:
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Türk mücevher markası Mevaris’in yeni koleksiyonunun tanıtımı için, oyuncu Gülcan Arslan ev sahipliğinde, İstanbul’da özel bir davet düzenlendi. Davete iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.

Oyuncu Gülcan Arslan, reklam yüzü olduğu mücevher markasının yaz koleksiyonu için Fatoş Altınbaş ile iş birliği yaparak bir davet düzenledi. İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren İstanbul’daki özel davette keyifli vakit geçiren konuklar, aynı zamanda markanın yeni koleksiyonunu yakından inceleme fırsatı buldu. 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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