Marka Konferansı Gala Partisi ile Sona Erdi

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Lider konferans kuruluşu Yürekli’nin Yapı Kredi World ana sponsorluğunda düzenlediği MARKA 2018 Konferansı, Ulus 29’da düzenlenen Gala Partisi ile sona erdi. Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, “19. yılımızı her yıl olduğu gibi gala partimiz ile tamamladık. İstanbul’da iki gün boyunca MARKA rüzgarı estirerek, iş dünyası için yol haritası çizdik. 2000’e yakın iş liderinin katılımıyla gerçekleştirilen konferans, 19’uncu yılında da katılımcılara kazandırdığı bilgi, ilham, fikir ve ortak paylaşımla unutamayacakları bir deneyim yaşattı” dedi.

İş ve kültür-sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği davete katılanlar arasında yer alan isimler şöyle: “Bergüzar Korel, Yalın, Ersin Kayalar, Siren Ertan, Mişel – Esra Kohen, Sedef -Mehmet Ali Karamehmet, Yöntem İnanç, Mine Bahadır, Ateş İnce, Dario Turovelzky, Ahmet Dördüncü, Şahika Ercümen, Kaan Sekban, Mine – Erhan Boysanoğlu, Efsun Erkılıç, Refik Anadol, Harika Güral, Emir Bahadır, Jülide Ateş, Roland Mouret, Stephen James”