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Marka Konferansı Gala Partisi ile Sona Erdi

Ayşegül Yürkli Şengör, Yalın
Alize Tansever, Barış Tansever, Figen Meys
Ateş İnce, Dario Turovelzky
Ayşegül-Cem Şengör
Ayşegül-Cem Şengör
Ayşegül Yürekli Şengör, Mine Bahadır
Ayşegül Yürekli Şengör
B.J. Cunningham
Balçiçek İlter, Lale İlter, Neşe Boysanoğlu
Bergüzar Korel
Cem Sapmaz, Hakkı Atasagun, Nişvan Kabakçı, Ahmet Kabakçı
Cemil Dinçmen, Ece Şirin
Deniz Derman, Ahmet Dördüncü
Dylan Jones
Efsun Erkılıç, Refik Anadol
Emir Bahadır, Harika Güral
Emre İskeçeli, Jülide Ateş
Ersin Kayalar, Siren Ertan, Ayşegül Yürekli Şengör, Mehmet Ali Karamehmet, Efsun Erkılıç, Refik Anadol
Farrah Storr
Gülay-Korkut Avcı
Kaan Sekban, Emir Bahadır
Mehmet Ali-Arzuhan Yalçındağ
Mişel Kohen, Esra Kohen, Kaan Sekban
Müge Arnas, Tuba Peksayar
Neşe Boysanoğlu, Erhan Boysanoğlu
Nişvan-Ahmet Kabakçı
Roland Mouret
Stephen James
Suphi Koyuncuoğlu, Elvan Susar, Ayşegül Yürekli Şengör
Şahika Ercümen, Mirgün Cabas
Şahika Ercümen
The Petebox, Pınar Gedik
Davet

Marka Konferansı Gala Partisi ile Sona Erdi

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Lider konferans kuruluşu Yürekli’nin Yapı Kredi World ana sponsorluğunda düzenlediği MARKA 2018 Konferansı, Ulus 29’da düzenlenen Gala Partisi ile sona erdi. Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, “19. yılımızı her yıl olduğu gibi gala partimiz ile tamamladık. İstanbul’da iki gün boyunca MARKA rüzgarı estirerek, iş dünyası için yol haritası çizdik.  2000’e yakın iş liderinin katılımıyla gerçekleştirilen konferans, 19’uncu yılında da katılımcılara kazandırdığı bilgi, ilham, fikir ve ortak paylaşımla unutamayacakları bir deneyim yaşattı” dedi.

İş ve kültür-sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği davete katılanlar arasında yer alan isimler şöyle: “Bergüzar Korel, Yalın, Ersin Kayalar, Siren Ertan, Mişel – Esra Kohen, Sedef -Mehmet Ali Karamehmet, Yöntem İnanç, Mine Bahadır, Ateş İnce, Dario Turovelzky, Ahmet Dördüncü, Şahika Ercümen, Kaan Sekban, Mine – Erhan Boysanoğlu, Efsun Erkılıç, Refik Anadol, Harika Güral, Emir Bahadır, Jülide Ateş, Roland Mouret, Stephen James”

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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