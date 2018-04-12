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Mangal Partisi ile Bahara Merhaba

Davet, Parti

Mangal Partisi ile Bahara Merhaba

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MAG Medya Grubu, hafta sonu düzenlediği barbekü partisi ile keyifli bir güne imza attı. Renkli anların yaşandığı buluşmada konuklar, güzel havanın keyfini bol bol fotoğraf çekerek çıkardı.

Ankara’nın köklü yayın kuruluşlarından olan MAG, Başkent iş ve cemiyet hayatından seçkin isimleri, düzenlediği barbekü partisinde bir araya getirdi.  Ofis bahçesinde gerçekleşen buluşmanın ev sahipliğini MAG Medya İmtiyaz Sahibi Can Çavuşoğlu ve ekibi yaptı. Oldukça doğal ve sıcak geçen buluşma, başladığı gibi keyif dolu anlarla sona erdi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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