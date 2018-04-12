Mangal Partisi ile Bahara Merhaba
MAG Medya Grubu, hafta sonu düzenlediği barbekü partisi ile keyifli bir güne imza attı. Renkli anların yaşandığı buluşmada konuklar, güzel havanın keyfini bol bol fotoğraf çekerek çıkardı.
Ankara’nın köklü yayın kuruluşlarından olan MAG, Başkent iş ve cemiyet hayatından seçkin isimleri, düzenlediği barbekü partisinde bir araya getirdi. Ofis bahçesinde gerçekleşen buluşmanın ev sahipliğini MAG Medya İmtiyaz Sahibi Can Çavuşoğlu ve ekibi yaptı. Oldukça doğal ve sıcak geçen buluşma, başladığı gibi keyif dolu anlarla sona erdi.
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