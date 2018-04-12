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Mahall Ankara’da Yeni Bir Hayat Başlıyor

Davet, Parti

Mahall Ankara’da Yeni Bir Hayat Başlıyor

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Türkiye’nin önemli gruplarından Türkerler Holding’in gayrimenkul geliştirme projelerinden birisi olan Mahall Ankara, DJ Ozan Doğulu’nun performansıyla renk kattığı  özel bir geceye ev sahipliği yaptı.

Yaşamın başladığı, Ankara’nın en prestijli projeleri arasında yer alan Mahall Ankara, düzenlediği renkli gecede Ankara’nın önemli simalarını ağırladı. Düzenlenen etkinlikte DJ Ozan Doğulu’nun performansıyla keyifli zamanlar geçiren Ankaralılar, projeyi de yakından tanıma fırsatı elde etti.

Gecede konuşan Pazarlama  ve Satış Koordinatörü Yelda Kızıltan, Türkerler Holding’in iş hacmi ve yenilikleri ile Türkiye’de inşaat sektörüne yön verdiğini dile getirerek, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Mahall Ankara, bulunduğu konum ile Ankara’nın en işlek güzergahında yer almaktadır. Karma bir proje olarak tasarlanan projemiz; ofis, konut, mağaza ve rezidans hizmetleriyle sakinlerimizin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı. Bu vesile ile düzenlenen gecemizde siz kıymetli konuklarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.”

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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