Mahall Ankara’da Yeni Bir Hayat Başlıyor

yazan: MAG 3

Türkiye’nin önemli gruplarından Türkerler Holding’in gayrimenkul geliştirme projelerinden birisi olan Mahall Ankara, DJ Ozan Doğulu’nun performansıyla renk kattığı özel bir geceye ev sahipliği yaptı.

Yaşamın başladığı, Ankara’nın en prestijli projeleri arasında yer alan Mahall Ankara, düzenlediği renkli gecede Ankara’nın önemli simalarını ağırladı. Düzenlenen etkinlikte DJ Ozan Doğulu’nun performansıyla keyifli zamanlar geçiren Ankaralılar, projeyi de yakından tanıma fırsatı elde etti.

Gecede konuşan Pazarlama ve Satış Koordinatörü Yelda Kızıltan, Türkerler Holding’in iş hacmi ve yenilikleri ile Türkiye’de inşaat sektörüne yön verdiğini dile getirerek, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Mahall Ankara, bulunduğu konum ile Ankara’nın en işlek güzergahında yer almaktadır. Karma bir proje olarak tasarlanan projemiz; ofis, konut, mağaza ve rezidans hizmetleriyle sakinlerimizin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı. Bu vesile ile düzenlenen gecemizde siz kıymetli konuklarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.”