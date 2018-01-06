En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

MAGICAL Night

Bu içerik hakkında düşünceniz nedir?

a-harika
0
beğendim
0
c-iyi
0
d-normal
0
e-sevmedim
0
f-çok kötü
0
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet, Kutlama

Türkiye’nin köklü firmaları arasında yer alan Ankara Patent, yeni yıl öncesi çalışanlarına özel bir parti düzenledi. Zengin kokteyl

Davet, Moda, Stil

Sezon trendlerini zamansız stil kodlarıyla harmanlayarak adL tasarım ekibiyle kağıda döken Mert Aslan, “Night Zoom Styled By

Alışveriş

Başkentlileri özel mücevher tasarımları ile buluşturan marka Zeehjan, yeni yıla yepyeni bir koleksiyonla giriyor. Kendine özgü stiliyle orijinal tasarımlara