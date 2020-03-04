En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi golf astroloji spor sinema muzik video gala odul-toreni kapak-konusu decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat sergi mekan stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

MAGical Night İhtişamıyla Büyüledi

Merve Ulusoy, Erol Koç, Nazlı Hilal
Merve-Musa Dönmez
Müge Deste
Nazlı Soluk
Neslihan Aktepe
Neslihan Şerefhan, Serhan Kızılmeşe
Nevzat Ceylan
Neylan Yılmaz, Yarkın Akpınar
Nezih Allıoğlu
Nihan Karaçam
Nilay Maraş
Nuray Sağlam, Nurcan Karpuzcu
Nuray Sağlam, Serpil Tüfekçi
Nurten Certel
Olga Kalemci
Onur-Aygül Canlı
ÖZge Banu Öztürk, Yasemin Topaloğlu
Özge Kuzu
Özgür Aksuna
Özgür-Zeynep İncesu
Peren Ünlü
Pınar Coşkun
Rezan-Ersin Yağız
Saffet Emre Tonguç
Seda-Alper Ezer
Seda-Bilgehan Sonbahar
Seda-Hakan Taşkın
Sedat-Zeynep Bayer
Semra-Erhan Kızılmeşe
Senem-Tarık Batumelli
Serap Aytekin, Ruşen Altaylı, Ezgi Dinçkan
Sercan-Osman Yıldırım
Serhat-Müge Altun
Serpil-Ümit Tüfekçi
Sertaç Darcan, Zeynep Ergün
Sevgi Soluk
Sevilay Helvacıoğlu
Seyhan-Onur Evci
Sinan Özüdoğru, İklim Kerimoğlu
Sinem Dilara Kılıç, Yusuf Aydoğdu
Sinem Dinlenmez
Sinem-Ersan Başbuğ
Süleyman-Hafize Ayık
Şahnur Kurtaran
Açelya Çakıroğlu
Ada Bostan
Afitap-Bülent Akıncı
Ahmet Şahin
Akın-Tuğba Gürses
Alev Koçak
Alev-Yakup Türkal
Ali Olgun Boydak
Ali-Almila Doğan
Alper Kocatüfek
Alper-Begüm Kendirli
Alp-Seden Bekit
Antoniya Kocabey
Arda-Cansu Kahraman
Aslı Çulsuz, Serkan Deveci
Aslıhan Barış
Ayla Görgülü
Aynil Sönmezer, Timur Gürgan
Aysu Selim, Kutlu Tamay
Ayşe Kaplan
Ayşe-Cüneyt Aktan
Ayşegül Aygün
Bahadır-Filiz Yurdakul
Bahar-Emre Demirci
Banu Birdal
Banu Esmer
Barış-Şebnem Şimşek
Başak-Fırat Yavuz
Beliz Büyükhanlı
Belkıs-Yavuz Doğan
Beril-Can-Seda Çavuşoğlu
Berk Can Cıbır, Hümeyra Yücegök
Berker Bülbüloğlu
Berna Uyanık
Bilge-Ercan Peker
Binnaz Çiftçi, Gökçe Eryılmaz
Birgül Erçoban
Birgül-Halil Öser
Buğra-Süheyla Buyrukçu
Burak Özilhan, Özge Paray
Burcu Çelik
Burcu Kepenekçi
Buğra-Tuğba Kahraman
Cansel Önal, Diyar Önal, Sema Aspir
Cansu Pekşan, Zeki Çelik
Can-Yasemin Topaloğlu
Cemal Tekin, Gürbüz Bekiş
Cem-Didem Erhan, Şebnem Daloğlu, Deniz-Oytun Öztürk
Cemre Köseoğlu, Ekin Güven
Cenk-Nilgün Sevinç
Ceren-Evren Sal
Çağrı-Yelda Avcı
Çise Çağın
Deniz Ali Tatar
Derya Afşaroğlu
Dilara-Furkan Yurtseven
Duygu Sipahi
Duygu Sökmen, Süleyman Özer
Ebru-Bülent Çangal
Ebru-Kemal Köprülü
Ece-Mustafa Bilgehan
Eda Baş Halit Karadağ
Ekrem-Merve Gözüm
Elçin-Volkan Matben
Elif Çarmıklı
Elif Yıldız
Elif-Engin Vardar
Elif-Tolga Tamkoç
Emre Çakır
Ena-İskender Yahdadiç
Engin Şanverdi
Ergül-Süleyman Keskin
Evren Aktaş
Evren Özgenç, Nazan Ünal, Beste Muhafız, Zeynep Salman
Eylül Erdoğan
Ezgi Uzunöz
Ezgi Yiğit
Ezgi-Serhan Ünlü
Filiz Sütçügil, İlkay Ulusoy
Gamze Mine Özcan
Gamze Uz
Gökçe-Akgün Diker
Gökmen-Sibel Özdoğan
Gönül-Orhan Koral
Gözde Laçin
Gül Muratoğlu
Gülce Aydın
Gülennur Aydın
Güler Tosunbayraktar, Ela Ayhan
Gül-Kerem Eren
Gülnur Çelik, Dilara Atan Belen
Gülsün Şibil
Gültar Karimova, Cihan Sermet
Gülten Bıçakçı
Gülümser-İbrahim Ayıdn
Hakan-Tuba Lüleci Alaçam
Handan Banu Öztürk
Hande Mumcuoğlu
Hayal-Turgay Olcay
Hülya Akça
Hüseyin Demirçe, Ceylan Köse
İdil Yıldız, Bülent Yıldız, Aylin Yıldız
İlayda Yavuz, Gökçe Karadeniz
İlkkan Çanakçı, Özlem Pacci
İlknur Başdemircan
İpek Turan
İrem İleri, Aydan Özdoğan
İsmet Eraslan
Işın-Efehan Kurşaklıoğlu
Kadriye Ciritci
Kadriye Kerimoğlu
Kemal-Gül Muratoğlu
Korcan-Ecren Dericioğlu
Larissa-Deniz Türkkan
Levent Yalman, Sinem-Koray Şengül
Ludmilla Yüksel
Esra-Hasan Toral
Feray Şahingöz
Mahmut Erdoğan
Maria-Aras Karakelle
Maria-Burak Özdemir
Mehtap Eryılmaz, Atalay Kasal, Indira Vakhapoua
Mert-Burcu Baydar
Merve Ulusoy
Meryem Cumart
Milay Başata, Funda Kada
Mine-Sinan Aygün
Murat-Cemile Cevher
Murat-Ece Ekinci
Murat-Hande Erkütük
Murat-Meltem Aysoy
Mustafa Kerem
Mürvet Mardini
Naz Güvençli
Nazan-Mehmet Ünal
Nazlı Gür Demir
Nermin-Veli Sarıtoprak
Nilay Maraş
Nuray-Mahmut Karaaaslan
Okan-Zehra Bozkurt
Olga Shchehr Ykovich, Emre Yıldırım
Onur-Hilal Öztürk
Orhan-Arzu Köprülü
Özge Kuzu
Özge Özerk, Vardar Ös
Özge Paray
Özge Şener, Rukiye Bayrakçı
Özge-Selim Balık
Özgür Aksuna
Özlem Aydın, Sanem Turan
Özlem-Ahmet Doğan
Öznur-Muhammed Özdoğan
Pınar Canalp
Pınar-Ümit İpek
Ruhan Gökduman, Gamze Baran, Sebahat Uluşan, Hülya Bulut
Selahattin Çelikkaya
Selim-İrem Özdenal
Selin-Haldun Ay
Seren Erdoğan
Sevcan-Burak Bilgin
Sevil Gürgan, Timur Gürgan, Esin Gürel
Sevim Aydemir
Sevinç Topgül
Sezgi Şenol
Sibel Durgun
Simden Dulgar
Simge-Özgün Ersoy
Sinan Afşar
Siret Uyanık
Su Delfin Taşır
Suna Yavuz, Nilüfer Yıldız, Eda Arıkan
Süleyman Özer
Şenay Güner
Şerife Atalay
Şermin Aldemir, Baran Yazıcı
Şeyda-Mehmet Ökdem
Tamara Eker
Taylan-Ahu Acar
Temel-Melike Eken
Tolgahan-Sibel Dülgar
Toygun-Demet Ongun
Tuğçe Dilgar
Tulu Tohumcu, Elif Binay
Tüzün Gelgel
Umut Balpetek
Yasemin Topaloğlu
Yunus Coşan, Tarık Değer
Zeliha Seher Özsüer
Zerrin-Vedat Tüfekçi
Zeynep Ergün, Yıldız Sağlam
Zeynep-Onur Subaşı
Davet

MAGical Night İhtişamıyla Büyüledi

yazan:
29
Okuma süresi 3 dakika

MAG Medya tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Ankara’nın ilk konsept balosu “MAGical Night” iş, sanat cemiyet ve bürokrasi hayatını buluşturdu.

Genç ve başarılı iş adamı MAG Medya Kurucusu Can Çavuşoğlu, eşi MAG Kreatif Direktörü Seda Çavuşoğlu ve MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen geleneksel MAGical Night, 1000’den fazla davetlinin katılımıyla Bilkent Otel’de gerçekleşti.

Şehrin en ihtişamlı gecesi MAGical Night, ünlü radyo programcıları Serkan Kızılbayır ve Özgür Aksuna’nın sunumu ile başladı.  Sponsorlara plaket takdimi ile devam eden gece, video mapping gösterileri ile büyüledi. Geceye çok sayıda Bakan, Vali, üst düzey yönetici ve cemiyet hayatından sevilen simalar yoğun ilgi gösterdi.

MAG Medya Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu Raşit Bağzıbağlı imzası taşıyan özel elbisesi ile gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Beril Çavuşoğlu, davetlilere bu güzel organizasyonda kendilerine eşlik ettiği için teşekkür etti. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle konuşmasına başlayan MAG Medya Kurucusu Can Çavuşoğlu, “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak’ demiş Ulu Önder Atatürk biz de bu söz doğrultusunda, 17 yıldır sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. MAG Medya ailesi olarak MAG PR, MAG Dijital ile derginin yanı sıra birçok alanda faaliyet göstererek Ankara’ya sihirli bir gece kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Aylar süren hazırlık süresince bizimle birlikte aynı heyecanı paylaşan siz değerli konuklarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Gecenin mimarlarına plaket takdim edildi

Yılın en büyülü gecesinin mimarlarına plaketleri Can Cavuşoğlu ve Beril Çavuşoğlu tarafından takdim edildi. Gecenin ana sponsoru Kuzu Grup adına plaketi Özge Kuzu takdim alırken, Bilkent Otel ve Bilintur A.Ş adına ise Genel Müdürü Arda Yurtsever aldı. Teknik Takım, Anadolu Efes, Es Styling, Asrın Holding, Çok Medya, Etçi Umut, Kutup Şirketler Grubu, Coca-Cola, Doç. Dr. Haldun Kamburoğlu, Yumilashes, Dr. Erol Koç, Kelle Koltukta teşekkür plaketlerini takdim alırken MAGical Night’ta olmaktan ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Geceye Dj Suat Ateşdağlı Damgası

Serkan Oktay ve orkestrasının sahne aldığı MAGical Night, ünlü DJ Suat Ateşdağlı’nın performansıyla devam etti. Konuklar, Suat Ateşdağlı’nın gece boyunca çaldığı yerli ve yabancı şarkılarla geç saatlere kadar eğlendi.

1000 kişiyi aşkın davetlisi ile Ankara’nın smokin ve uzun elbise dress kodu ile dikkat çeken tek konsept balosu MAGical Night, ünlü tasarımcıların ellerinden çıkan elbiselerin ve smokinlerin yarışı ile de yıla damga vurdu.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet, Ödül Töreni

Vehbi Koç Vakfı tarafından her sene, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek

Davet, Tanıtım

Uluslararası Eğitim Danışmanlık Firması Studylon, “En iyi okullara nasıl girilir?”, “İngiltere’de yaşam ve eğitim fırsatları”, “İngiltere’de yatılı

Davet, Tanıtım

Institut Esthederm’in “Intensive Moleküler Bakım Serisi”, cemiyet ve sanat hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı keyifli bir lansmanla

%d blogcu bunu beğendi: