MAGical Night İhtişamıyla Büyüledi

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MAG Medya tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Ankara’nın ilk konsept balosu “MAGical Night” iş, sanat cemiyet ve bürokrasi hayatını buluşturdu.

Genç ve başarılı iş adamı MAG Medya Kurucusu Can Çavuşoğlu, eşi MAG Kreatif Direktörü Seda Çavuşoğlu ve MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen geleneksel MAGical Night, 1000’den fazla davetlinin katılımıyla Bilkent Otel’de gerçekleşti.

Şehrin en ihtişamlı gecesi MAGical Night, ünlü radyo programcıları Serkan Kızılbayır ve Özgür Aksuna’nın sunumu ile başladı. Sponsorlara plaket takdimi ile devam eden gece, video mapping gösterileri ile büyüledi. Geceye çok sayıda Bakan, Vali, üst düzey yönetici ve cemiyet hayatından sevilen simalar yoğun ilgi gösterdi.

MAG Medya Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu Raşit Bağzıbağlı imzası taşıyan özel elbisesi ile gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Beril Çavuşoğlu, davetlilere bu güzel organizasyonda kendilerine eşlik ettiği için teşekkür etti. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle konuşmasına başlayan MAG Medya Kurucusu Can Çavuşoğlu, “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak’ demiş Ulu Önder Atatürk biz de bu söz doğrultusunda, 17 yıldır sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. MAG Medya ailesi olarak MAG PR, MAG Dijital ile derginin yanı sıra birçok alanda faaliyet göstererek Ankara’ya sihirli bir gece kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Aylar süren hazırlık süresince bizimle birlikte aynı heyecanı paylaşan siz değerli konuklarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Gecenin mimarlarına plaket takdim edildi

Yılın en büyülü gecesinin mimarlarına plaketleri Can Cavuşoğlu ve Beril Çavuşoğlu tarafından takdim edildi. Gecenin ana sponsoru Kuzu Grup adına plaketi Özge Kuzu takdim alırken, Bilkent Otel ve Bilintur A.Ş adına ise Genel Müdürü Arda Yurtsever aldı. Teknik Takım, Anadolu Efes, Es Styling, Asrın Holding, Çok Medya, Etçi Umut, Kutup Şirketler Grubu, Coca-Cola, Doç. Dr. Haldun Kamburoğlu, Yumilashes, Dr. Erol Koç, Kelle Koltukta teşekkür plaketlerini takdim alırken MAGical Night’ta olmaktan ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Geceye Dj Suat Ateşdağlı Damgası

Serkan Oktay ve orkestrasının sahne aldığı MAGical Night, ünlü DJ Suat Ateşdağlı’nın performansıyla devam etti. Konuklar, Suat Ateşdağlı’nın gece boyunca çaldığı yerli ve yabancı şarkılarla geç saatlere kadar eğlendi.

1000 kişiyi aşkın davetlisi ile Ankara’nın smokin ve uzun elbise dress kodu ile dikkat çeken tek konsept balosu MAGical Night, ünlü tasarımcıların ellerinden çıkan elbiselerin ve smokinlerin yarışı ile de yıla damga vurdu.