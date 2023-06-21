MAG Medya’dan Büyülü Gece

yazan: MAG 7

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen, başkentin ilk ve tek konsept balosu “MAGical Night” iş, sanat, cemiyet ve bürokrasi hayatını yine bir araya getirdi. MAG Medya kurucusu Can Çavuşoğlu ve eşi MAG Kreatif Direktörü Seda Çavuşoğlu ile MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu ev sahipliğinde Bilkent Otel’de gerçekleşen MAGical Night, yaklaşık bin kadar konuğa unutulmaz anlar yaşattı.

MAGical Night için ES Styling tarafından her defasında sürpriz bir şekilde tasarlanan otelin Sakarya Salonu masalsı bir atmosfere dönüşürken, LedBoothlarla da gece çok daha ışıltılı bir hal aldı. Beril Çavuşoğlu ve Can Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından ünlü radyo programcısı Serkan Kızılbayır ve Sevilay Zeytun’un sunumuyla plaket töreni yapıldı. Ana sponsorluğunu Soyer Holding’in üstlendiği gece, gösterilen video mappingler ile konukları büyüledi. Ozan Doğulu, orkestrası ve sanatçı Hera’nın sahneye çıkmasıyla davetliler pistte soluğu aldı. Smokin ve uzun elbise kıyafet koduyla gerçekleşen MAGical Night, ihtişamıyla yıla damgasını vurdu.