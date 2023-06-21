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MAG Medya’dan Büyülü Gece

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CAN-SEDA ÇAVUŞOĞLU
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BERİL ÇAVUŞOĞLU
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ZAFER-AHMET ÇAVUŞOĞLU
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AHMET SOYER
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AHMET-BANU BAYDAR
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AHMET-ÖZLEM DOĞAN
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AKIN-NESRİN KILAVUZ
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AFİTAP-BÜLENT AKINCI
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ALAZ SAĞLAM
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ALEV-EMRE ÇAKIR
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ALPER ILGIN ÖZ
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ALPER-SEDA PİŞKİN EZER
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ANDAÇ BORA ERDOĞAN
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ARAS-MARİA KARAKELLE
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ARZU DURAL-SANEM ÇİÇEKOĞLU
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ASLI FIRAT
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ASLIHAN KOÇ
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AŞİYAN ERTÜRK
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AYSUN-KUTLU TAMAY
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AYŞEGÜL YEMEKÇİ
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BAHADIR-ENDER SEVGİ GÜLTEKİN
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BAHAR KOVALI-ÇİĞDEM CANİK
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AYSEL KAVACIKLI
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BEGÜM UYANIK
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BELİZ BÜYÜKHANLI
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BETÜL AKMAN
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BİRTEN-AKIN GÖKYAY
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BURCU ÇETİNKAYA
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BURCU ERKOÇ HEMAR-PAUL HEMAR
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BURCU UYGUR-ZEYNEL ÖZER
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BÜLENT BÜLBÜL
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BÜŞRA PAŞAOĞLU
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CAN KAÇAR
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CAN ŞARDAN-JALE FUNDA BERKSOY
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CAN-NEZAHAT İDER
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CANSU UYGUR
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CENK ERBAZ
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CENK-İCLAL DURAL
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CEREN-EROL KOÇ
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CEREN-OKAN PAKMAN
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ÇAĞLAR USLU
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ÇİĞDEM CANDAŞ-OKTAY ÇETİN
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ÇİĞDEM-ÖZKENT ÖZALTIN
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DAMLA-ETKİN PERÇİNER
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DENİZ BULUT
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DERYA-ENDER KERİMOĞLU
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DEVRİM-SELCEN KODAKÇI
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DİDAR AVCI
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DİLEK KAYA
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DİLEM KAYMAZ-YİĞİT KAYMAZ-NİL KABUKÇU
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DOĞANCAN YARKAN
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ESRA DÖNERTAŞ
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DUYGU AKAR
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DUYGU ALTIOK
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EBRU-DENİZ DEMİRYÜREK
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EBRU-MUHLİS KARAASLAN
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ECE-SERKAN GÜLEÇ
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MURAT-AYDAN GÜL
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EFE ÖZDEMİR
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ELA-BEDİR GÜRBÜZ
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EMİNE TOPRAK
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ERDEM DÜLGER-DENİZ DURMUŞ
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ERDOĞAN YILDIRIM
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SİNEM-ERSAN BAŞBUĞ
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SEVİL-TİMUR GÜRGAN
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ERSİN-REZZAN YAĞIZ
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ESRA ÇABUK CÖMERT-BURCU KISA--YASEMİN ERTÜRK
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ESRA DEMİR TOPAL
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ESRA GÜMÜŞLÜ
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ESRA-ARDA ÖZTÜRK
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ESRA-BİLGİN AYGÜL
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ESRA-CELİL SÜMER
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FAHRİ KABADAYI
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FAİK-HÜLYA TOPÇUOĞLU
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FATİH TANRIKULU
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FETHİ OYTUN GÜRSOY
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FEYZA-UĞUR KARAVELİOĞLU
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FEYZULLAH KOYUNCU
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FİLİZ EROL
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FUNDA-EMRE BEKİŞOĞLU
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FURKAN DEMİRKAN-PELİN DEMİR-EGE KAPUSUZ
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GİZEM OKUMUŞ
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GİZEM-EGEMEN ÜNAL
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GİZEM-TAYLAN ALTINTAŞ
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GÖKÇE ALTUNKAYA ŞAHİN-BİHTER YILDIZ
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GÖNÜL-ORHAN KORAL
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GÜL-KEMAL MURATOĞLU
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GÜL-KEREM EREN
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GÜLCE KARAHAN-MURAT KARAHAN
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GYU RAE CHO
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HAKAN ERDOĞAN
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HANDE-MURAT ERKÜTÜK
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İBRAHİM-HATİCE CANGÜL
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HAZEL-BERAT KUZU
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HİLAL-MERT DOĞAN
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HÜMEYRA ÖZDİLEK
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BEGÜM KORKMAZ-KUTLUHAN DEMİRKILIÇ-NAZ DEMİRKILIÇ
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ANTONİYA KOCABEY
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SİBEL-GÖKMEN ÖZDOĞAN
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MELTEM ÖZYÖRÜK
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SEDA ÖZBULUT
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ELÇİN SİNANOĞLU
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SUAT-MELTEM YILMAZ
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ERKAN KİRİŞÇİ
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BURCU EROĞLU
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IŞIN KURŞAKLIOĞLU
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İBRAHİM USLU-ZEYNEP KARAHAN USLU
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İLAYDA PASİNER
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İSMAİL TUNCA
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İZEL AÇICI
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KEİKO BELİR
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KEMAL ÖZDENDİR
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KEMAL-TUĞÇE İNAL
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KORAY-ASLIHAN MÜHÜRDAROĞLU
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LEE KYOUNG MİN
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LEVENTCAN-GİZEM YAĞMUR GÖZGÜ
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MARİA-FUAT NİZAMOĞLU
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MEHMET SALİH-PELİN ERHAN
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MEHMET-TUĞÇE TARTICI
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MELTEM-MURAT AYSOY
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MERT ACUNER-EDA BEKİŞOĞLU (2)
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MERVE ULUSOY
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METİN-ZEYNEP MUNZUR
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MİNE-HAKAN ALP
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MİTHAT-DİLŞAN KARA
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MURAT SARP
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MURAT-HÜLYA AKMAN
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MURATCAN EROL-SEVİLAY ZEYTUN
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NERMİN-VELİ SARITOPRAK
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NESLİHAN AKTEPE
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NESLİHAN-SERKAN KIZILBAYIR
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NEŞE İZGİ
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NİLGÜL-CENK SEVİNÇ
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NUMAN-NURTEN GÜRDOĞAN
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NURAL AYDIN-JANSEREY BATU
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NURAY KARALAR
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NUSRET CÖMERT
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OĞUZHAN OĞUZ
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OLGA ÖZKAYA-YAŞAR DOĞAN
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ONUR-AYGÜL CANLI
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ORHAN-ARZU KÖPRÜLÜ
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OSMAN ERTÜRK ÖZEL
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OSMAN-ŞEHNAZ BAŞTAŞ
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MERVE EREN
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MEHPARE BOYRAZ
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BULUT ERGİN DURMUŞOĞLU-ESRA ÖGET-ARDA YURTSEVEN-SİNEM DİNLENMEZ-ÜLKÜ SÖZEN
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NEVRA-CEM KESKİN
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ÖZGE BANU ÖZTÜRK
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EGE-ÖZLEM AYTEKİN
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ÖZLEM-UMUT PERÇİNER
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ÖZLEM-ECEVİT SARAÇ
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PINAR CANALP
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PINAR HAŞİMOĞLU
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REHA-YEŞİM-SİNAN TANDOĞAN
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REYHAN-MERT EKİN
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SAVAŞ-ÇİĞDEM GELGEL
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SEÇİL-UMUT TAŞTAN
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SEDEN-ALP BEKİT
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SELDA-FATİH ERSAL
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SELİN YAŞAMIŞ-LEVENT MERİÇ
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SEMİH-ASLI KARATOKUŞ
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SERAP KAÇAR
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SERDAR SÜMER-ERSUN NASIRLIOĞLU
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SERKAN KUMDAKÇI
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SERKAN KUYUMCUOĞLU
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SEVAL ARAL
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SEVCAN-BURAK BİLGİÇ
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SEVDA-KEREM AKBAŞOĞLU
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SEVİLAY HELVACIOĞLU
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SİMGE ÜNLÜ ÇETİN
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SİNEM ŞAMGUL
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SİRET UYANIK
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ŞEBNEM-FATİH KANDEMİR
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ŞULE DAYANGAÇ
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ŞULE ÖLMEZ
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TOLGA-ELİF TAMKOÇ
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TUĞBA-OSMAN SARIÇAM
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TUĞÇE BAKKAL
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UĞUR-BÜŞRA AKKAYNAK
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UMUT ÖNDER ALTINTAŞ-NAZ ALTINTAŞ-
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URAL-ÇİĞDEM AKPINAR
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ÜMİT İPEK-PINAR İPEK
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VOLKAN TÜMER
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VOLKAN-SANEM BÜYÜKHANLI
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YAMAN SARAÇLAR-YEŞİM BELLİ
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YASEMİN SERTKAYA
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YASEMİN TÜRKOĞLU
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YASİN-YAVUZ SELİM KOÇ
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YELİZ-CEMRE ALTIOK
Davet

MAG Medya’dan Büyülü Gece

yazan:
7

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen, başkentin ilk ve tek konsept balosu “MAGical Night” iş, sanat, cemiyet ve bürokrasi hayatını yine bir araya getirdi. MAG Medya kurucusu Can Çavuşoğlu ve eşi MAG Kreatif Direktörü Seda Çavuşoğlu ile MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu ev sahipliğinde Bilkent Otel’de gerçekleşen MAGical Night, yaklaşık bin kadar konuğa unutulmaz anlar yaşattı.

MAGical Night için ES Styling tarafından her defasında sürpriz bir şekilde tasarlanan otelin Sakarya Salonu masalsı bir atmosfere dönüşürken, LedBoothlarla da gece çok daha ışıltılı bir hal aldı. Beril Çavuşoğlu ve Can Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından ünlü radyo programcısı Serkan Kızılbayır ve Sevilay Zeytun’un sunumuyla plaket töreni yapıldı. Ana sponsorluğunu Soyer Holding’in üstlendiği gece, gösterilen video mappingler ile konukları büyüledi. Ozan Doğulu, orkestrası ve sanatçı Hera’nın sahneye çıkmasıyla davetliler pistte soluğu aldı. Smokin ve uzun elbise kıyafet koduyla gerçekleşen MAGical Night, ihtişamıyla yıla damgasını vurdu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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