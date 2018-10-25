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MAG Medya’dan Bowling Turnuvası

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Davet

MAG Medya’dan Bowling Turnuvası

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

MAG Medya, Armada’da bulunan Roll House’ta renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bowling turnuvasının düzenlendiği etkinlikte konuklar, eğlencenin tadını çıkarttı.

Ankara’nın köklü yayın kuruluşlarından MAG, Başkent iş hayatının katıldığı bir bowling organizasyonu düzenledi. Armada Roll House’ta gerçekleşen turnuvanın ev sahipliğini MAG Medya İmtiyaz Sahibi Can Çavuşoğlu ve ekibi yaptı. Ödül olarak birinciye Bilkent Otel’de bir gece konaklamanın verildiği gecede konuklar renkli görüntüleri sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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