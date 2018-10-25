MAG Medya’dan Bowling Turnuvası

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MAG Medya, Armada’da bulunan Roll House’ta renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bowling turnuvasının düzenlendiği etkinlikte konuklar, eğlencenin tadını çıkarttı.

Ankara’nın köklü yayın kuruluşlarından MAG, Başkent iş hayatının katıldığı bir bowling organizasyonu düzenledi. Armada Roll House’ta gerçekleşen turnuvanın ev sahipliğini MAG Medya İmtiyaz Sahibi Can Çavuşoğlu ve ekibi yaptı. Ödül olarak birinciye Bilkent Otel’de bir gece konaklamanın verildiği gecede konuklar renkli görüntüleri sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.